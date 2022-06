El día de una nueva generación

Muchos aficionados del Deportivo recordarán el 11 de junio de 2022. Y no por su final, que también, sino porque fue un día de cánticos, de encuentros, de lucir camisetas y de mostrar un sentimiento que muy pocos pueden entender. Fue el día de las nuevas generaciones. Esas que se acaban de enganchar al deportivismo y aquellas a las que les falta una alegría, una celebración, un recuerdo feliz.

Por eso, desde bien temprano, la ciudad se tiñó de blanquiazul. Muchos, ya al levantarse, se vistieron con sus camisetas del Dépor para salir a la calle y avisar a los más despistados de la importancia de este sábado. Había elásticas de todo tipo. La de Dreamcast naranja y azul, la de la bandera de Galicia, la verde de Feiraco, la de la Copa del Rey o la del último ascenso, por aquello de aportar un poco de suerte a la ocasión. Se vieron también las de Diego Tristán, la del Toro Acuña, la de Djalminha y la de Pandiani.

Todas ellas desfilaron por distintas calles de la ciudad hasta concentrarse en dos puntos clave: la plaza de Pontevedra y Cuatro Caminos. El reloj todavía no marcaba las tres de la tarde y las bengalas coloreaban el cielo de rojo y azul. “No te abandonaré, nos fuimos a la B, tu curva sigue en pie. Nos van a ver volver”, cantaban los aficionados que esperaban por el autobús del equipo.

El camino al estadio fue de los más bonitos de los últimos años. Salió el sol y la carretera y el paseo marítimo se llenaron de banderas, bufandas y mucha ilusión. Continuos vídeos y fotografías para inmortalizar el momento. Los que están lejos de A Coruña llenaron sus redes sociales con esas imágenes. Es la manera de estar sin estar. “Parece un partido de Champions”, comentaba un deportivista. Y tanto. Fue un día muy especial, dejando al margen el resultado. Hubo música con La Banda del Camión, que recorrió el Obelisco, O Parrote, el campo da Leña y Riazor, y también globos y muchos “¡Forza Dépor!” en las plazas de Lugo y San Agustín. Se colaba algún aficionado del Albacete en la instantánea, pero no empeoró el ambiente.

Salieron a la calle las hormigoneras de Horbesa, blancas y azules. Algunos, de hecho, no las conocían. Los más pequeños. Esos que tenían los ojos abiertos como platos para no perderse absolutamente nada, aunque cuando el bus del equipo llegó a Riazor, era difícil poder distinguir algo alrededor. Móviles en alto, humo de bengalas y muchísima gente. Esa marea blanquiazul que arrasa con todo. Parecía que el vehículo no avanzaba. Casi eran las cuatro y cuarto cuando los jugadores entraron en Riazor. La afición ya había cumplido. Como siempre.

Mientras, otra ubicación cobraba protagonismo. Cuatro Caminos. El escenario de las grandes celebraciones, adonde el deportivismo siempre quiere ir. Miles de seguidores del Dépor que se quedaron sin entrada para vivir la final del play off en el campo se colocaron alrededor de la fuente —casi mejor ni mirarla, para espantar el gafe— con el fin de seguir el encuentro en la pantalla gigante. Otra señal de las grandes ocasiones. Caras pintadas y muchos nervios, por supuesto. Allí hubo muchos abrazos con el gol del Deportivo, pero también miradas de consuelo y palabras de ánimo al final. Querían seguir la fiesta, pero la fuente se quedó completamente vacía.