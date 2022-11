Carlos Doncel: “¿Desaprovechar talento? El Dépor siempre va a tener ese problema”

Con el Dépor fuera de play off, intentando reaccionar y dudando el deportivismo del talento del nuevo proyecto, golpean cada cierto tiempo imágenes de futbolistas casi olvidados el pasado ejercicio y que ahora han revivido en el Grupo II como Menudo, Calavera o Carlos Doncel. El extremo catalán analiza el punto en el que se encuentra en la UD Logroñés y arroja luz sobre cómo vivió la pasada temporada con las oportunidades contadas. Es comprensivo ante lo complejo que es gestionar esas situaciones.

Acaparó highlights hace semanas en Primera RFEF por un gol de vaselina. Ese tanto es imposible para un jugador sin confianza, ¿no?

Sí (se ríe). Vi al portero adelantado y... Ese gol ya lo hice una vez en mi etapa en el Espanyol B y lo había intentado otras veces. Con el Dépor probé en otra ocasión ante el Rayo Majadahonda y se fue por arriba.

¿Se siente liberado?

Jugar ayuda a tener más confianza. Minutos, rodaje, estás más en forma... Las piernas no pesan. Por ejemplo, aunque la semana que viene sea suplente y juegue media hora, voy a salir rodado. También podría haber sido igual en el Deportivo, pero había muy buenos jugadores y fue más difícil encontrar un sitio. En A Coruña era complicado estar cinco semanas sin jugar y luego salir 20 minutos y hacer las cosas excelentes. Costaba atreverse más, intentas jugar más fácil quizás.

Más de un deportivista le ve ahora a usted, a Menudo o a Calavera y lamenta tenerlos infrautilizados hace un año. ¿Lo ve lógico?

Es que somos buenos jugadores y por eso nos fichó el Deportivo, por la trayectoria que teníamos alguno. Si jugamos 90 minutos, vamos a hacerlo bien porque tenemos talento y cualidades. Calavera no jugó el año pasado y alguno puede pensar que tampoco iba a hacerlo este donde fuese. Pero no, claro que va a jugar, porque es muy bueno y tiene cualidades. En el Dépor no tuvo protagonismo, pero está demostrando. El club no se equivocó fichándolo, acertó trayéndolo.

Pero al final de la liga pasada jugaban 14 futbolistas, pocos más, muchos llevaban meses con las oportunidades contadas. ¿Se desaprovechó talento?

Ya, pero es que el Dépor siempre va a tener ese problema porque las plantillas son muy buenas, de grandes jugadores y va a ocurrir cada año. Es el equipo más fuerte de Primera Federación y tiene la posibilidad de hacer muy buenos equipos con gente con experiencia, con jóvenes con talento. No es el primer año que le va a pasar. Para los jugadores es bueno encontrarse con tanta competencia, pero también cuesta. Es difícil gestionar todo eso para un entrenador. Al final, tú vas a poner al que creas que te va a hacer ganar el partido. Si Borja no me ponía era porque buscaba lo mejor. Tiene que haber un muy mal comportamiento para que no te ponga porque sí, no era el caso de ningún jugador la campaña pasada.

Y en su posición había rivales...

Yo el año pasado jugaba por la derecha y en mi puesto estaba Quiles. ¡Cómo lo va sentar si metió 22 goles! ¿O a William que tenía desparpajo y un uno contra uno que ayudaba mucho al equipo? A lo mejor con más minutos podría haber aportado mucho más de lo que aporté, evidentemente, pero...

¿Puede influir también la presión sobre el jugador, que no sea sencillo jugar en un club como el Deportivo en Primera Federación?

Yo no considero que hubiese presión o no la llamaría así. Es cierto que había una exigencia muy grande, pero el equipo estuvo primero mucha parte de la temporada y acabó segundo. Los jugadores no la teníamos. Somos jóvenes, pero hemos vivido muchas experiencias y eso lo sabemos llevar. Yo personalmente cuando jugaba en Riazor, disfrutaba. Fui titular dos veces y en los dos partidos me lo pasé muy bien, ante Zamora y Osasuna. Cuando sales de titular, aún no estando rodado, es más fácil porque te vas adaptando a medida que pasan los minutos. Cuando sales de suplente tienes pocos minutos Por eso en la Copa hicimos buenos partidos porque es más fácil. Aquella segunda unidad estuvo a la altura.

¿Le queda la espina de no haber sido importante en el Deportivo o lo considera ajeno a usted porque no le daban minutos?

Me queda, me queda. Yo firmé dos años y confiaba en el proyecto, bajaba de Segunda División. Piensas que podías haber hecho una buena temporada, lograr el ascenso, ser importante... No fue así. Fue el año en el que tuve menos minutos en toda mi carrera, salvo uno en amateur. Pero aprendes, sales reforzado, fuerte. Esas situaciones a lo mejor en dos años las asimilas mejor, las controlas diferente.

Cuando no juega, ¿es de los que prefiere un entrenador dialogante, sentirlo ahí, o considera que no es necesario?

En esas situaciones a mí me gusta que un entrenador sea cercano, que te hable, que ayude para que puedas aportar, para que estés metido. Pero cada entrenador es un mundo y hay de todo. Borja analizaba los entrenos, todo. Y él ya lo decía: ‘Voy a poner al que mejor rinda, al que crea que mejor va a rendir’. Y así era. Unas veces se equivocaría y otras no, como todos los entrenadores. También tomamos malas decisiones los jugadores. Cada uno es de una manera. Hay futbolistas que dicen que trabajan en el campo y que no les gusta que el entrenador les venga a hablar. Yo soy de otra manera.

De sus palabras se deduce que en el Dépor no sintió, precisamente, esa cercanía que le gusta tener...

No, ni yo ni otra gente. Pero eso no es malo, es la forma de ser de cada uno. Tampoco habría cambiado mi situación si hubiera hablado conmigo. No tenía por qué hacerlo.

En verano aún le quedaba un año de contrato en A Coruña y acabó yéndose. ¿De quién partió la idea? ¿Fue complicada la solución?

Fue rápido. No se contaba conmigo en el nuevo proyecto y a partir de ahí hablaron con mis agentes de una rescisión y ya buscamos otro equipo para ser feliz, importante y volver a disfrutar de jugar, de todo. Me parece que se arregló bastante fácil.

¿Es muy de darle vueltas a lo que pasó ante el Albacete o es de los que prefiere mirar al futuro?

Le das vueltas días después, incluso a veces lo recuerdas y piensas que habría pasado si hubiéramos ascendido, pero no hay que vivir de esos momentos. Hay que pasar página porque en nada hay que luchar por el mismo objetivo. La afición sí, es normal, pero si hay alguien aún pensando en ese partido, en lo que podía haber sido, es un error. La realidad es que estás en Primera RFEF y tienes un partido el domingo. ¿Anclados en el pasado? Entiendo que le pasé a algún seguidor, pero los jugadores no lo piensan mucho, tiene su mente en el partido del fin de semana y en los entrenamientos.

¿Le queda tiempo para seguir al Deportivo en la distancia?

No es que lo siga, es que cuando no coincide con mi partido, lo veo siempre entero. Tengo a excompañeros allí y estuve muy a gusto, me llevé un muy buen recuerdo. Es cierto que no disfruté futbolísticamente como otros años, pero llevo al Deportivo en el corazón. Mis amigos y mi familia lo saben.