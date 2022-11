Mackay frena en su mejor momento

Ian Mackay tendrá que frenar en su mejor momento de la temporada. El portero deportivista estará alrededor de cuatro semanas apartado del equipo debido a la lesión en el hombro derecho que sufrió el sábado en el tramo final del partido contra el Algeciras. El club informó que el coruñés padece un “esguince acromioclavicular y una fractura de apófisis coracoides” que le mantendrá apartado de las alineaciones durante aproximadamente un mes.

A pesar de que las pruebas médicas a las que fue sometido el portero después del partido descartaron un problema más grave, Mackay se verá obligado a parar justo cuando había vuelto a ser decisivo con sus actuaciones. Después de un inicio de campeonato titubeante, el portero coruñés recuperó su mejor nivel en los compromisos recientes y había contribuido al crecimiento defensivo del equipo con sus intervenciones.

Los servicios médicos del club, sin embargo, esperan que el plazo de recuperación se pueda acortar y que vuelve a estar disponible para el entrenador deportivista, Óscar Cano, antes de un mes.

Todo dependerá de la evolución que muestre en las siguientes semanas para una dolencia incómoda que el sábado en Algeciras le impidió acabar el partido. Mackay tuvo que solicitar el cambio en los minutos finales después de atrapar un balón procedente de un saque de esquina. El coruñés se resintió entonces de un golpe anterior y necesitó ser sustituido por Edu Sousa.

En un primer momento, el portero deportivista, se mostró pesimista sobre el alcance de la lesión y el tiempo que debería permanecer de baja. “La sensación es mala. Me dieron una hostia como un piano, es como si se me saliera el hombro y me volviera a entrar”, describió el portero en declaraciones a Carrusel Deportivo Coruña inmediatamente después del partido.

Las pruebas que se le practicaron el domingo, sin embargo, descartaron una lesión grave en el hombro. El mayor peligro era que Mackay sufriera una luxación, lo que le podría haber mantenido alejado de la competición durante al menos dos meses e incluso tener que someterse a cirugía.

El guardameta iniciará ahora un proceso de recuperación individualizado antes de poder reincorporarse a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros, según indicó el club ayer a través de un comunicado.

Mackay se perderá así con total seguridad la primera eliminatoria de Copa del Rey que disputará el equipo este sábado en Guijuelo y el compromiso de liga contra la Cultural Leonesa del domingo que viene en Riazor. Lo más probable es que tampoco pueda estar disponible para la visita al Fuenlabrada del domingo 27, aunque existe optimismo sobre la posibilidad de que pueda acortar los plazos de recuperación.

La lesión le llega a Mackay en su mejor momento de la temporada después de ser decisivo con sus intervenciones. En Algeciras completó otra buena actuación y evitó que los locales se pusieran por delante en un remate a bocajarro al borde del área pequeña. La jornada anterior contra el Sanse también fue decisivo con una intervención para evitar que los madrileños se pusieran por delante.