Una final en diciembre para el Dépor

La temporada no ha llegado todavía a su ecuador, ni siguiera al parón navideño, y en el Deportivo las urgencias ya lo han inundado todo. Esta tarde (19.00 horas) contra el Racing de Ferrol en Riazor afrontará una final anticipada después de su inesperada derrota del martes en Badajoz. No le sirve otra cosa que no sea ganar si no quiere distanciarse todavía más de un liderato que ya ve demasiado lejano, a diez puntos, y que la ventaja del Racing se dispare.

El propio Deportivo se ha condenado a esta situación límite antes de que finalice el año, con el proyecto en el alambre a la espera de lo que pueda suceder en el mercado de enero. Da la impresión, sin embargo, de que poco podrá arreglar en un periodo de fichajes que ofrece pocas soluciones porque los problemas parecen más bien estructurales en este Deportivo. Con una plantilla plagada de centrocampistas, al equipo blanquiazul le faltan jugadores diferenciales tanto en defensa como en ataque, por eso necesita actuaciones colectivas redondas para lograr buenos resultados. A veces ni siquiera así le alcanza para ganar, como le ocurrió ante Cultural y Córdoba, en los que su falta de puntería y la escasa contundencia atrás terminaron lastrándolo. Hoy, además de esas debilidades que arrastra desde comienzos de curso, deberá resolver el problema de las numerosas bajas con las que recibirá al Racing de Ferrol. El entrenador deportivista, Óscar Cano, había apostado por la continuidad en las jornadas recientes, pero esta tarde se verá forzado a las rotaciones. Olabe y Soriano se lo perderán por sanción, lo que abre la puerta a jugadores como Álex Bergantiños, Villares, Kuki Zalazar, Víctor Narro o Yeremay. También podría entrar Trilli debido a los problemas físicos que arrastra Antoñito desde el partido en Badajoz, aunque finalmente ha podido entrar en la convocatoria. Muchos cambios para un partido trascendental y frente a uno de los máximos aspirantes a pelear por el ascenso. El Deportivo ya mira al mercado Después de un comienzo inmaculado de temporada, el equipo del exentrenador deportivista Cristóbal Parralo acusó las lesiones que sufrió de jugadores importantes y se instaló en una mala racha de la que ahora parece estar saliendo con dos victorias consecutivas. No será un partido sencillo para los deportivistas, penalizados por los conjuntos que como el Racing le plantean escenarios para aprovechar la velocidad de sus atacantes. El equipo blanquiazul necesitará más que nunca dominar a través de la pelota y evitar los contragolpes contrarios si quiere impedir que las alarmas se disparen por completo en diciembre.