El Deportivo ya mira al mercado

El mes de enero se acerca para el Deportivo y con él un mercado de fichajes en el que el club ya ha comenzado a trabajar para paliar las carencias de una plantilla por debajo de las expectativas en este primer tercio del campeonato. El entrenador blanquiazul, Óscar Cano, piropea siempre que tiene ocasión a sus jugadores, pero ayer ya deslizó que se han comenzado a dar los primeros pasos para incorporar futbolistas que permitan aumentar las posibilidades del equipo en el segundo tramo de la temporada.

“No hemos tenido una reunión concreta sobre eso”, apuntó el técnico acerca de su trabajo con la secretaría técnica con vistas al inicio del mercado invernal. “Son comentarios, nos juntamos, voy a comer mucho con los miembros de la dirección deportiva, porque ellos priorizan las personas. No hay una reunión específica, pero esta semana hemos hablado e identificado dónde está el margen de mejora del equipo”, añadió.

Cano volvió a insistir en la calidad de la plantilla que posee a sus órdenes, pero dejó la puerta abierta a la llegada de un elemento diferencial que aumente el nivel de cara a lo que resta de campeonato. “Hay demarcaciones que tienen un rendimiento bueno, pero luego llega un elemento nuevo porque aporta otras cosas”, razonó.

El entrenador deportivista reconoció esos primeros análisis junto a la dirección deportiva sobre las necesidades del equipo y destacó el conocimiento que poseen sus responsables —Carlos Rosende y Juan Giménez— sobre mercado. “Ahora mismo estamos de lleno metidos en eso por la proximidad a enero. Lo que he constatado es una cosa que me pone muy contento, que uno rápidamente percibe que están muy puestos”, afirmó sobre la secretaría técnica.

El Deportivo, sin embargo, estará condicionado por sus posibilidades económicas. Las cuentas que se aprobarán en la asamblea del próximo día 22 vuelven a dejar datos negativos y la prioridad del club es la precaución financiera. “Esos son temas que les competen a ellos, que se encargan de los números. Yo les escucho, ellos dicen dónde está el margen de mejora, en eso coincidimos, estamos alineados, pero en ese tipo de cuestiones ya no entro porque no me compete, no sé qué tipo de recursos tenemos. Hablamos de perfiles, de todo lo que mejore el equipo. Pero estoy muy contento con la plantilla. Es baja Mario Soriano y no me preocupa porque hay jugadores con garantías. Se trata de que pueda venir algún jugador que aporte algo que a lo mejor no hay”, reflexionó Cano sobre el margen de maniobra que tendrá económicamente el club.

El otro condicionante del mercado serán las fichas disponibles. La salida de Ibai Gómez ya le ha dado margen al club para una incorporación, pero necesitará más bajas en el caso de que busque una reforma de la plantilla más profunda para aspirar a un liderato que la pasada jornada ya se le marchó hasta los diez puntos.

“He visto tres partidos de Ochoa y sé perfectamente cuál es su nivel y lo que está dando” El entrenador deportivista, Óscar Cano, se pronunció ayer sobre el papel de la cantera dentro de sus planes y en especial se detuvo en el rendimiento que está ofreciendo Martín Ochoa en el Fabril. El delantero riojano volvió a marcar el jueves en el partido del filial frente a la UD Ourense y acumula cinco jornadas consecutivas anotando. “He visto tres partidos de Ochoa y sé perfectamente cuál es el nivel y qué está dando el chico”, desveló el técnico blanquiazul. Óscar Cano, sin embargo, deslizó que lo inmediato para él es conseguir que el equipo logre el ascenso de categoría al final de temporada y que no puede detenerse en la promoción de jugadores. “A mí me han fichado para ascender. Si me dan seis años, empiezo a ponerlos mañana para saber el nivel que tienen en la categoría que se supone que debe tener el primer equipo”, reflexionó. A pesar de ello, Cano puntualizó que no dudará en apostar por los canteranos en cuanto muestren un nivel superior al de los jugadores de la primera plantilla. “En el momento que vea que cualquier jugador del filial está mejor que uno del primer equipo, soy el primero en ponerlo. No hay dudas con eso. No se trata de dar oportunidades, se trata de dar un espacio y una coyuntura para que el chico pueda durar. La gente tiene que estar preparada y saber a dónde viene. La exigencia es ganarle al Racing el domingo”, insistió el técnico deportivista. Cano también recordó el nivel existente en el primer equipo blanquiazul. “Si hablamos de ataque o mediapuntas... en el banquillo se queda todas las semanas un jugador que el año pasado hizo 15 goles como Gorka. Otro jugador que se salió de la categoría como Narro y otro que viene de Segunda como Kuki. Son hechos que no se pueden obviar”, afirmó.