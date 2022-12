El entrenador del Deportivo destacó la imagen mostrada por el equipo ante el Racing de Ferrol y sobre todo el cambio experimentado con respecto al encuentro en Badajoz. “Es muy diferente a lo que vimos el martes, pero muy parecido a lo que vimos antes del martes. Un equipo que ha salido con una intensidad y unas ganas de jugar, presionar... iba a mil por hora la pelota. Se nos ha puesto bien el partido porque en este caso lo hemos merecido. El marcador al descanso se ha quedado corto. Recuerdo la de Quiles, otra de Max, la presión de Antoñito, hemos hecho unos primeros 35 minutos sobresalientes”, afirmó el técnico blanquiazul.

“Hay un rival que juega, que está arriba, que ha apretado... se ha puesto el partido de múltiples formas, pero hemos respondido. Quizá en esas acciones con Carlos Vicente nos hemos desajustado un poco. Ni el martes éramos tan malos, ni ahora somos tan buenos. Tenemos un trabajo por hacer. Trabajo que hay que hacer poco a poco. Si la competición es el partido a partido, el poco a poco, tenemos que tener eso grabado a fuego. Hemos venido a ascender, pero no se puede ascender mañana”, añadió Cano sobre el encuentro.

El entrenador deportivista relató cómo se gestó el cambio con respecto a la pobre imagen que dejó el equipo en Badajoz el martes. “Más que convencer, yo las primeras horas después de Badajoz he sido un entrenador que más que decir he observado. Quería ver si había de verdad gravedad en el asunto. Si el siguiente entreno la gente estaba mal, sí que hubiese sido el momento de intervenir pero hicieron un gran entrenamiento. El cuerpo se va destensando y va liberando. Lo que quieren es demostrar, el equipo trabaja mucho y muy bien. Si es por los kilómetros que hacen y el esfuerzo, dejan siempre en buen lugar. Vi que estaban bien, les he jaleado un poco para que asegurarme que de verdad iba a ser así. Hoy [por el sábado] comiendo con la dirección deportiva, considero que el grupo habíamos gestionado bien lo de Badajoz. La puesta en escena fue espectacular”, subrayó Óscar Cano.

El entrenador blanquiazul destacó especialmente el rendimiento mostrado en defensa y la seguridad transmitida frente a un equipo tan exigente como el Racing de Ferrol. “No sólo no nos hacen goles, prácticamente no nos tiran a portería. Esto tiene que ver con una serie de diques. Hoy veía en la playa que han levantado un muro de arena. Nosotros vamos poniendo muros para que la gente entienda que esto no depende solo de los centrales. Si el agua entra por todos lados, aunque traigas a Van Dijk... A veces llega un poco de agua, pero es mucho más cómodo para los que tienen que sacarla del área. Este equipo, que no es especialmente bueno en los duelos defensivos, hay que elegir y poner en práctica un tipo de defensa como la que estamos implementando. Sabiendo que no podemos dejar solo en uno contra uno a nadie”, reflexionó.

Cano también destacó el trabajo ofensivo y la aparición de nuevos goleadores que descarguen a Quiles de responsabilidad. “Cuanto más repartido esté el gol, mejor. Más focos de peligro tiene que defender el adversario. Pero Quiles ha hecho un partidazo. Ha hecho un partido extraordinario facilitando cosas en ataque y en defensa espectacular”, manifestó.