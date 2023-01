Óscar Cano reconoció que el Deportivo debe ser un equipo "más agresivo" para mejorar sobre todo la imagen que deja en sus partidos a domicilio y acercarse a la versión de Riazor. El técnico destacó esta mañana que los números no son malos fuera de casa, pero admitió que las "sensaciones" están lejos de las que debe ofrecer un equipo como el blanquiazul. "Tenemos que ser fuera de casa un equipo más agresivo de lo que hemos sido", subrayó Cano antes del encuentro del domingo en San Fernando.

El entrenador deportivista incluyó en la convocatoria a los dos últimos fichajes del club en este mercado de invierno, Lebedenko y Saverio, y adelantó que están en condiciones de ser titulares. "Venían de dinámica de estar con sus clubes. Vienen de entrenar con gran exigencia y no he notado ninguna diferencia entre ellos y sus compañeros. No miro cuánto llevan aquí. Miro de lo que dispongo para hacer la mejor alineación", aseguró.

Cano destacó las nuevas variantes que añaden a la plantilla los dos jugadores. "De eso se trata, de que nosotros tengamos unas alternativas dentro de una misma identidad. Se abren alternativas muy interesantes para el equipo cuando se modifica la configuración de la plantilla", reflexionó.

El técnico deportivista no quiso detenerse en el mercado y en las opciones que maneja el club para cubrir la ficha sub 23 que falta en la plantilla tras la salida de Retuerta al Hércules.