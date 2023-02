Retu: “Me queda esa espinita de no haber podido demostrar más, a lo mejor algún día tocará”

Un solo partido, el de Copa en Guijuelo, disputó Alberto Retuerta (Madrid, 2002) con el Deportivo hasta su cesión en el mercado invernal al Hércules, donde desde el primer día se ha convertido en un fijo en las alineaciones de Lolo Escobar, desplazando del lateral izquierdo a Felipe Chacartegui, hasta entonces titular indiscutible. Tiene un año más de contrato con el Dépor y no le cierra las puertas a la posibilidad de regresar y acabar triunfando en Riazor, pero de momento está “centrado” en ayudar al Hércules a conseguir el ascenso a Primera RFEF, sin perder de vista la actualidad deportivista: “Estoy como un loco mirando los partidos, viendo los resultados y también hablando con los jugadores. Les deseo lo mejor y estoy con ellos a muerte para que consigan el ascenso, que yo creo que lo van a lograr”.

Tres partidos desde su llegada a Alicante y los tres completos, ¿vuelve a sentirse futbolista?

Sí. La idea de salir del Deportivo cedido fue para eso, para tener minutos, y también porque creo que estoy en la edad de poder jugar y tenía ganas ya de sentirme otra vez futbolista. Lo que yo quiero es jugar al fútbol, es lo que me gusta y a lo que me quiero dedicar, y volver al estadio, que te apoye la gente, esa sensación de estar en el campo con el equipo, es lo que estaba buscando.

De momento, lo ha jugado todo. En ese sentido, más no puede pedir.

Si, la verdad es que he llegado aquí y el entrenador ya desde el principio me transmitió la confianza. Por eso, y porque el Hércules es un equipo con mucha historia, decidí venir aquí, porque sabía que podía tener minutos.

¿Fue una decisión acertada salir del Deportivo en enero?

Sí. Había varias opciones pero donde yo creía que iba a estar mejor, que podía tener minutos y que podía dar el salto a jugar y a volver a sentirme futbolista, era aquí, y estoy muy contento. El Hércules fue el que más interés mostró desde el principio y estuvo bastante tiempo hablándome el entrenador y el presidente. Fue una decisión acertada.

¿Lolo Escobar le permite destapar su versión más ofensiva?

Sí. Otro de los motivos por los que he venido aquí es por la forma de juego de Lolo. La verdad es que me convenció porque es un entrenador que quiere que los laterales tengan proyección ofensiva, que tengamos el balón, y eso también me ayudó mucho a elegir.

Esta temporada no llegó a estrenarse en Primera RFEF con el Deportivo, pero sí compitió en ella anteriormente con el Castilla. ¿Se nota el salto del tercer escalón nacional al cuarto, la Segunda RFEF?

La verdad es que me ha sorprendido el nivel que hay en la Segunda RFEF. Hay equipos muy competitivos. He bajado un peldaño pero a nivel futbolístico también es una categoría muy complicada y donde me voy a medir también bien.

La meta es otro ascenso, como en el Dépor, solo que a Primera RFEF en vez de a Segunda División.

Sí, claro, ese era otro punto por el que quise venir, porque tanto el entrenador como el club tenían claro que querían meterse otra vez en el play off para estar donde el equipo se merece. Era una ambición que a mí también me gustaba.

Tiene otro año firmado con el Dépor, ¿sueña con volver y triunfar?

Bueno, ahora mismo estoy centrado en el Hércules, en lo que pase aquí, en ascender, y no sé qué pasará a final de temporada. Es verdad que el Dépor siempre que te llama te anima a ir, es un equipazo y yo tengo muy buenos recuerdos de allí, pero ya se verá qué pasa. Ahora mismo estoy centrado en eso, en conseguir lo que queremos aquí que es ascender.

¿El ascenso del Dépor a Segunda le restaría opciones de tener una ficha en la plantilla 2023-24?

Sinceramente, no sé qué puede pasar. Eso ya son decisiones que se irán viendo y que pase lo que tenga que pasar. Yo ahora mismo estoy aquí centrado en esto, contento, y con ganas de ayudar aquí.

¿No le cierra entonces la puerta a volver al Dépor?

Claro que no. Al Dépor no se le va a cerrar nunca ninguna puerta. Yo estoy cedido, sigo perteneciendo al Dépor y lo que tenga que pasar, pasará. Ya está.

¿Cree que le marcó el partido del Teresa Herrera?

Bueno, yo creo que sí porque era donde me podía mostrar un poquito y tuve la mala suerte de que justo fue un mal partido. Yo creo que sí, que afectó a las futuras decisiones.

No contó para Borja Jiménez ni luego para Óscar Cano, ¿qué recuerdo guarda del día a día con ellos?

Yo de ellos me llevo un buen recuerdo, porque a pesar de no tener minutos, que son decisiones de los entrenadores que yo respeto porque hay otros jugadores que lo están haciendo bien, el trato con ellos fue muy bueno. No he tenido ningún problema, me han ayudado a aprender. Esto es un proceso y yo estoy contento por ello.

Si no jugó, ¿fue por decisión técnica o porque no tenía el nivel?

No, no, pienso que es por decisión técnica y los entrenadores supongo que pensarían lo mismo porque ellos siempre han estado muy contentos conmigo por cómo entrenaba y el nivel que tenía, pero al fin y al cabo, tienen que elegir entre los jugadores y yo creo que por nivel no ha sido. Además, ya había tenido experiencia en la categoría con el Castilla, así que no creo que haya sido por eso.

¿Le queda esa espinita de no haber tenido minutos?

Está claro. Te vas con esa sensación, esa espinita de no haber podido ayudar un poco más, demostrar un poco más, pero no se sabe qué pasará. A lo mejor algún día tocará. No lo sé. Ya se verá.

Tras la lesión de Raúl Carnero, Cano optó por reubicar a un central como Pablo Martínez en el lateral izquierdo en vez de optar por usted como recambio natural. ¿Se sintió dolido? ¿Cómo lo encajó?

Son decisiones que pueden llegar a doler, pero son decisiones que tienes que tomar en un momento en el que tienes que pensar por el equipo, en cómo está jugando y lo que el míster quiere. Son decisiones totalmente respetables.

¿El club siempre fue de cara con usted?

Sí. No hubo ningún problema. Con la directiva y el entrenador, todo bien. Sí que es verdad que se pudo hacer antes, pero por la lesión de Raúl se retrasó un poco, pero por lo demás no hubo ningún problema.