Óscar Cano reconoció que el empate contra la Balompédica Linense no le dejó “satisfecho”, pero al mismo tiempo destacó la evolución mostrada por el equipo a domicilio en las jornadas recientes. “Empezamos muy bien el partido, con una ocasión clarísima de Lucas, pero el rival con las carreras de Koroma y Guti nos creó problemas, y hubo una gran intervención de Mackay que era gol. Luego, con Mario Soriano por dentro activó todos sus compañeros, y hemos tenido la ocasión clarísima de Quiles. Hay que seguir remando con la ambición de ganar siempre, pero quiero destacar lo que hace este equipo, que cada vez compite mejor fuera de casa. Llevamos cinco porterías a cero fuera y siete partidos seguidos sin perder. La ocasión de Quiles era en un minuto que le hubiera hecho mucho daño al Linense. Hay que seguir creciendo”, reflexionó el entrenador deportivista.

Cano, a pesar del empate que deja al Deportivo a tres puntos de la cabeza, insistió en que el equipo muestra mayor solidez en los compromisos lejos de Riazor. “Estoy satisfecho con cosas que hace el equipo, pero el resultado, siendo el Dépor, no me deja satisfecho. El equipo antes concedía mucho, ahora somos competitivos fuera de casa. Todos los equipos son buenos, no hay equipos malos y menos en casa. Satisfecho no estoy, pero sí hay cosas que el equipo ha hecho bien”, manifestó.

El técnico deportivista también restó importancia a ceder distancia con el Alcorcón, que el sábado se impuso en su visita a la Cultural Leonesa y está ahora a tres puntos. “Al final está a un partido, como antes. Se van a dar muchos resultados. En estas últimas jornadas, ahora quedan 12, va a haber un vaivén de emociones y aquel que mejor relativice, que no entre en crisis, se llevará el gato al agua. Hay que estar tranquilos. Estamos a un partido y es posible que vayamos a tener más puntos, o estemos por delante. Eso no definirá nada. Mientras no queden 3-4 jornadas, no habrá partidos decisivos”, aseguró.

En ese sentido, Cano evitó darle demasiada importancia al duelo del domingo contra el Castilla en Riazor, otro de los conjuntos inmersos en la lucha por el ascenso directo. “Contra el Castilla es un partido más, estamos muy lejos todavía del final de campaña. Derivado de la exigencia de la competición, todos nos vamos a dejar puntos por el camino”, insistió.

El entrenador deportivista no podrá contar para ese compromiso con Quiles, que vio la quinta amarilla del curso y se lo perderá por sanción. “Quiles nos fastidia porque es un recurso menos y un recurso muy importante. Máximo goleador de la competición, fíjate si es importante. Pero también lo es percibir como entrenador que tenemos jugadores más que suficientes para suplirlo con garantías”, manifestó sobre la baja del delantero onubense la próxima jornada.

Óscar Cano también se detuvo en el estreno como titular de Pepe Sánchez, que jugó de inicio por delante de Lapeña. “Por el perfil de atacantes que tiene la Balona y porque tenemos certeza con él”, explicó sobre su titularidad. “Más allá de que alguien se pueda equivocar, es un chaval que ha protagonizado duelos contra jugadores de Europa League. Si sale ganador en Primera, Segunda, Europa... pues evidentemente lo puede hacer”, argumentó sobre el central.