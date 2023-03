Mackay se blinda como en Ponferrada

Once porterías a cero en 22 jornadas lleva Ian Mackay, las últimas cinco seguidas contra Mérida (1-0), Sanse (0-0), Talavera (0-1), Badajoz (5-0) y Balompédica Linense (0-0). En total, 450 minutos sin encajar, desde el cabezazo de José Carlos en San Fernando, el del empate (2-2) en el descuento. El guardameta coruñés sigue lejos del récord histórico de imbatibilidad con el Dépor, los 682 minutos de Paco Liaño en la temporada 1993-94 en Primera División, y aún no tiene a tiro los 558 minutos que el mítico Juan Acuña dejó su portería a cero en Segunda en el curso 1939-40, pero sí está en disposición de superar pronto algunos de los mejores registros más recientes. Por ejemplo, los 459 minutos de Germán Lux (2013-14) en Segunda, o los 543 de Carlos Abad y los 480 de Lucho García, ambos en Segunda B (2020-21). De momento, Mackay lleva cinco partidos sin encajar, su mejor racha con el Deportivo, pero no como futbolista profesional, ya que en la campaña del ascenso a Segunda con la Ponferradina, la 2009-10, el coruñés enlazó siete jornadas seguidas sin lamentar ningún tanto, 698 minutos en total.

El Dépor aprieta tarde en La Línea Sus paradas con la Ponferradina tanto en el campeonato de Segunda B como en el play off de ascenso resultaron decisivas para que el equipo berciano acabara subiendo a la categoría de plata, el mismo objetivo que el coruñés persigue ahora con el club de su vida. “Es un portero diferenciador en la Primera RFEF y eso te hace ganar muchos puntos”, apunta José Carlos Granero, el técnico con el que logró aquel ascenso a Segunda. El valenciano, muy atento a la trayectoria del Dépor porque hasta hace poco era el equipo de su hijo Borja, habla en plural al explicar esa racha de imbatibilidad de cinco partidos. “Vamos a darle mérito a Ian Mackay pero también ha sido una mejora y una evolución del equipo a nivel del juego defensivo, y no hablo solo de la defensa sino de lo que hace todo el equipo cuando no tiene el balón. Han dado un salto de calidad en ese sentido —argumenta Granero— y, además, cuentan con un portero top, diferencial en la Primera RFEF, como es Ian Mackay. Incluso me atrevo a decir que encajaría perfectamente en un club importante de Segunda División”. Aquel salto de categoría con la Ponferradina en 2010 es uno de los muchos ascensos en el currículum de José Carlos Granero, de vuelta en España tras entrenar cuatro años en China, donde el Shenzhen fue su último destino. Ha visto “todos los partidos del Dépor hasta el de San Fernando” y considera que está “en el buen camino” para acabar alcanzando el ascenso. Sería una alegría para él, entre otros motivos por el reciente pasado blanquiazul de su hijo y también por su “relación muy buena” con Mackay “a nivel personal, no solo profesional” desde que coincidieron en El Toralín. “Es una persona muy ambiciosa y muy autoexigente. Siempre ha sido un perfeccionista hasta lo enfermizo, con un afán de mejorar incansable e insaciable. Siempre me ha llamado la atención su espíritu crítico. Todo se lo cuestiona, aunque le vaya muy bien, y eso es lo que le mantiene como un portero excepcional. El día que deje de exigirse así, será un portero normal”, concluye Granero, satisfecho por cómo su hijo Borja “ha sabido estar y también salir bien” del Deportivo, donde demostró los “valores” que su padre le inculcó: “Compromiso, respeto, educación y agradecimiento”. Saverio y Arturo, candidatos a suplir a Quiles Alberto Quiles, que hasta ahora participó en todos los partidos de la temporada, se perderá por sanción la visita del Castilla a Riazor, el domingo a las 19.00 horas, tras ver la quinta amarilla el pasado domingo en La Línea. Óscar Cano decidirá cómo recomponer el ataque sin el pichichi blanquiazul, autor de diez tantos en la presente campaña. Dos de los recién llegados en el mercado invernal son los principales candidatos a entrar por el andaluz: Kike Saverio, capacitado para actuar en las dos bandas del ataque; y Arturo Rodríguez, cuya primera titularidad obligaría a retocar el dibujo táctico para pasar a jugar con dos delanteros, Lucas Pérez y el murciano. Menos opciones, según las preferencias de Cano, tiene el canterano Yeremay Hernández. Kuki Zalazar está lesionado y Max Svensson ultima su recuperación, así que sus posibilidades de formar de inicio el domingo son escasas.