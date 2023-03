Cuando quieres conseguir un objetivo grande tienes que aguantar la presión, va en relación a ese objetivo. Lógicamente hay gente con más o menos paciencia y el Dépor tiene la exigencia de subir. Cuando parecía que estaba llegando se le está escapando otra vez y la gente manifiesta su descontento. Yo eso lo pongo en el contexto de un equipo con presión y que vive al filo siempre de la máxima exigencia. Ahora has pasado de tener el liderato al alcance de las manos a estar a dos partidos otra vez, pero hay que saber dominar la ansiedad.

Eso en parte viene del rendimiento fuera de casa. Es su gran penitencia de la temporada. Hay una realidad y es que no es capaz de convencer, ni ser contundente ni igualar lo que hace en Riazor. Eso a la gente no le gusta y lo manifiesta. El Deportivo es además recurrente en sus planteamientos. Prefiere las situaciones posicionales tanto a la hora de atacar como de defender y no se siente cómodo en las transiciones. Eso va en relación a la configuración de la plantilla. Con los jugadores que tienes tratas de ganar al rival con esa idea. En casa el Dépor ejerce una presión abrumadora sobre los rivales, pero fuera no es capaz de hacerlo. Ahí los contragolpes te podrían hacer mucho más rico tácticamente, menos previsible, pero no lo domina. Si fuera de casa necesitas ser dominante en campo contrario para ganar, eso no es tan sencillo, debes tener una superioridad técnica grande que quizá el Dépor no posee.

El Deportivo configuró un modelo posicional muy marcado en el que el juego corto es predominante y no hay excesivas carreras al espacio. Eso tiene ventajas e inconvenientes. En casa le sirve y le hace ser dominante, pero fuera le convierte en un equipo que se queda a medias: no es capaz de imponerse en lo que pretende y a la vez no desarrolla una alternativa.