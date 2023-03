“Hemos hecho el partido que queríamos hacer. Es una victoria muy importante después de la derrota del otro fin de semana. Si hacemos el mismo juego que en casa vamos a conseguir otra victoria”, afirmó Pablo Martínez sobre el triunfo de ayer contra el Celta B y el encuentro que espera a los blanquiazules el sábado en Salamanca.

“Hemos hecho casi el partido perfecto, no me acuerdo de ninguna ocasión de ellos. Lo hemos hecho muy bien”, añadió el central francés acerca del rendimiento mostrado por el equipo.

Pablo Martínez destacó que el conjunto blanquiazul no perdió la concentración a pesar de verse por delante con un jugador más. “Te puedes relajar y no lo hemos hecho. Ha sido un partido muy concentrado de todos”, aseguró.

El central francés insistió en la versión mostrada por el Dépor frente a un rival de los más exigentes. “Defiende muy bien, pero nosotros en casa jugamos muy bien también. Hemos hecho el partido perfecto. Cuando no encajas y haces tantas ocasiones es lo más importante”, insistió Pablo Martínez.

El defensa también volvió a referirse a la falta de puntería. Ayer volvió a rozar el gol en una acción a balón parado con 2-0 ya en el marcador. “Voy a empezar a tener pesadillas. He visto la pelota dentro, pero me la saca el portero de no sé dónde. Quiero marcar un gol ya”, reconoció el defensa francés.