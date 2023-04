Villares y Rubén Díez, cara y cruz

Diego Villares se ha convertido en el jugador multiusos para Óscar Cano desde su llegada al banquillo. Esta tarde en Salamanca lo más probable es que vuelva a ocupar el lateral derecho por delante de un olvidado Trilli para suplir la baja del sancionado Antoñito. Tanto aprecio le tiene Cano al jugador vilalbés que lo compara por sus condiciones con el madridista de pasado blanquiazul Fede Valverde. “Villares es un jugador que tiene como bandera la versatilidad”, proclamó el técnico. “Hablo mucho del tema Villares con gente del fútbol de aquí y de fuera. Y hay gente que lo asemeja a Valverde. Incluso me han dicho de probarlo cerca de Lucas. Nosotros podemos tener nuestra idea, pero puede ser bueno en cualquier lugar. Entre centrales me atreví a ponerlo y lo hizo fenomenal con el Castilla y el otro día. Pero hay que analizar cómo construye los ataques el rival. Si jugamos contra un equipo directo y construye por fuera, no se agiganta tanto por dentro. Lo veo en todos los lugares. Es un ocho en cualquier lugar del campo”, aseguró el entrenador deportivisa.

Esa polivalencia es lo que llevará de nuevo a Villares esta tarde al lateral derecho por delante de Trilli, en la convocatoria para el partido después de superar las molestias que padeció antes del encuentro contra el Celta B. El vilalbés, en ese sentido, representa el caso contrario a Rubén Díez, un especialista con unas condiciones muy concretas que en los compromisos más recientes no está consiguiendo brillar. Óscar Cano lo conoce bien de su etapa anterior juntos en el Castellón y sabe lo que necesita el futbolista maño para ser determinante, por eso ayer reconoció que no atraviesa su etapa más brillante del curso. “Es verdad que no está en su mejor momento. Cuando está bien a lo que se juega lo marca él. Tiene esa virtud. Pero hay que ver qué ha pasado”, apuntó el técnico deportivista. Villares sabe estar, sabe jugar Cano recordó que Rubén Díez fue uno de los jugadores más afectados por aquel virus que mermó al equipo en Ceuta y que recientemente también ha atravesado por problemas. Además señaló que los partidos ante Castilla, Cultural y Celta B fueron muy exigentes físicamente. El técnico, sin embargo, también advirtió que el centrocampista podría pasar por el banquillo como han hecho otros compañeros a lo largo del campeonato. “Ha tenido dos o tres procesos de salud. En Ceuta le pasó y luego tampoco entrenó al ritmo de los demás en dos o tres semanas, y ha tenido dos partidos muy exigentes contra Castilla y Celta B. Vamos a ver cómo está y, si tiene que pasar por el banquillo, lo hará como sus compañeros”, indicó Óscar Cano. Saverio podría ser una alternativa esta tarde a Rubén Díez, de acuerdo a las pruebas efectuadas por Cano, que prefiere no hablar de “imprescindibles” en sus alineaciones. “Esto ocurre en todos los equipos. Que estén jugando determinados jugadores supone que este es un equipo de rendimiento. Por eso no se hacen tantos cambios. Y muchos de ellos han pasado por el banquillo. Villares, Olabe, Isi, Mario, Pepe... Hay un armazón fijo en este equipo y todos los del fútbol mundial”, justificó ayer el entrenador deportivista.