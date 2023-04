Adrián Lapeña considera que el Deportivo “llega en buena dinámica a este final de temporada”, que es el tramo “más bonito e importante”. A cuatro puntos del liderato a falta de siete jornadas, el central ve al equipo “mentalizado en que tiene que sacar los partidos adelante como sea”. “Ahora sí que no hay margen de error. Hay que sumar de tres en tres”, asegura.

El riojano respeta al máximo al Racing de Ferrol, un rival que “va a exigir estar al 200% de concentración”. “Es un derbi pero no queremos que se convierta en un tema de que vamos a jugar fuera y que hay que volverse locos porque llevamos no sé cuántos partidos sin ganar fuera. Entrar en esa dinámica no es beneficioso. Habrá que tocar algo pero en referencia al rival que tenemos delante”, señaló de cara a los cambios para mejorar a domicilio, donde detecta un problema “emocional” por “entrar en bucle” al “no saber gestionar” situaciones adversas.

El domingo volverá a haber un desplazamiento masivo de deportivistas para animar al equipo en A Malata y Lapeña espera poder brindarles un triunfo, por fin, fuera de casa. “Somos los primeros que queremos ganar porque al final es para nosotros. Vivimos de esto y somos los primeros interesados en ganar”, apuntó el defensa, muy agradecido a los aficionados porque “siempre están ahí, nunca fallan”. “Tenemos ese aliciente y esa espinita clavada de que puedan disfrutar, porque hacen un gran esfuerzo”, añadió Lapeña esta mañana en Abegondo.