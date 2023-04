Arturo: “Estoy jugando menos de lo que esperaba y eso siempre te choca”

A punto de cumplir 34 años, Arturo Rodríguez (Cartagena, 1989) ha vivido todo tipo de situaciones a lo largo de su dilatada carrera. En enero cambió el Sanse, donde lo jugaba todo, por el Dépor, donde solo ha disfrutado de 55 minutos repartidos en cinco partidos. No era lo que esperaba, pero no baja los brazos y aprieta más que nunca en el día a día “para cuando toque la oportunidad, que seguro que llegará, aprovecharla”.

¿Qué se está trabajando diferente esta semana para que haya resultados diferentes fuera de casa?

No estamos trabajando nada muy diferente porque yo creo que muchas veces fuera de casa no lo está decidiendo tanto la semana de entrenamientos sino los detalles. Esos detalles son los que están marcando la diferencia más que entrenar una cosa u otra, porque cada equipo es un mundo y hay que entrenar cosas diferentes siempre.

¿Llega a ser un problema más mental que futbolístico, como si el equipo se bloqueara ante cada adversidad fuera de casa?

Puede ser que después de un año en el que no se ha tenido una racha seguida de resultados buenos fuera de casa, sí que te puede afectar un poco. En casa notamos mucho a la afición. Cuando algo te pasa en contra, como la pasada jornada ante el Fuenlabrada, la afición te aprieta y acabas sacando lo mejor de ti. Fuera no es lo mismo, no es la misma atmósfera, y hay que intentar de aquí al final mejorar esos números.

Les toca visitar al Racing, un rival directo, y también hay un Córdoba-Alcorcón y un Castilla-Celta B, así que si ganan será una jornada propicia. ¿Cree que el duelo de Ferrol puede marcar un punto de inflexión, un antes y un después a domicilio?

Sí, es un partido importante en todos los sentidos porque ya quedan pocas jornadas, porque tenemos que mejorar fuera de casa, porque ya no cabe el hueco para fallar y porque, aparte, se da que nos enfrentamos todos los de arriba y es imposible que todos sumen. El que gane esta semana va a tener mucho avanzado de aquí al final.

En A Malata habrá muchísimos aficionados del Dépor, ¿un aliciente más para brindarles el triunfo?

Sin duda. Una de las cosas que también nos está fastidiando más es que la gente se desplaza, nos da su apoyo fuera de casa, 2.000 o 3.000 personas, y el no poder devolvérselo hace que te vayas fastidiado. Queremos devolverle a la afición esa confianza que nos está dando.

¿Qué balance hace de estos dos meses y medio en el Dépor desde su llegada en enero?

Bueno, un balance intermedio porque es verdad que estoy jugando menos de lo que esperaba y eso siempre te choca, sobre todo cuando vienes de un sitio [Sanse] de jugar todo. Cambiar el chip cuesta un poco pero yo la verdad es que en ese sentido estoy intentando entrenar bien, demostrarle al míster que puedo entrar y que cuando me toque la oportunidad, que seguro que la tendré, aprovecharla.

Su fichaje en el mercado invernal fue una petición de Óscar Cano, ¿han hablado de su situación?

No. La verdad es que no hemos hablado de eso porque yo entiendo que es fútbol. Al final, ni cuando te ponen te las dan [las explicaciones] ni tampoco cuando no te ponen. Sobre todo al principio me tuve que adaptar también un poco al estilo del equipo, que es muy diferente al de lo que yo venía. En ese proceso estamos y yo creo que ahora ya estoy adaptado y con ganas de entrar.

¿Da tiempo a demostrar algo en 55 minutos, repartidos en cinco ratitos finales de partidos?

Es difícil. Sobre todo en los partidos que hemos tenido fuera de casa, cuando me ha tocado salir, ya estaba todo muy bloqueado, por decirlo así. Es difícil, al final, demostrar en ese tiempo. Es verdad que en el partido que tuve en casa [ante el Badajoz], esos 15 minutos, sí que me encontré mejor, pude demostrar un poco las cosas que puedo hacer, y con minutos seguro que podré demostrarlo.

Es veterano y ha pasado antes por situaciones así, ¿es justo ahora cuando toca trabajar aún más?

Sí. Cuando vienes de un sito en el que juegas mucho y vienes a otro en el que el nivel es muy alto y cualquiera puede entrar y hacerlo bien, pues al final los minutos te los tienes que ganar. Yo siempre he creído en el trabajo. He tenido otras situaciones parecidas a esta en las que por lo que sea no entras y luego te toca salir y, si no estás preparado, al final la oportunidad la dejas pasar. En estos casos hay que trabajar para aprovechar la oportunidad cuando te toque.

¿En algún momento se ha arrepentido de fichar por el Dépor?

No, no, qué va. Siempre queremos crecer y no por jugar más o jugar menos te tienes que arrepentir. Al final, esto es un nivel superior, todos los futbolistas tienen mucho nivel y es muy difícil en un club como este, y yo se lo digo mucho a los chavales más jóvenes, jugar 38 jornadas seguidas. Y cuando no te toca tienes que apretar. Yo ahora mismo estoy en ese momento.

¿La sensación es de impotencia?

Sí, es un poco impotencia porque muchos partidos ves que están atascados, ves que puedes aportar cosas y te toca verlos desde fuera. Pero ya tengo 33 años y ya sé que cuando no te toca aportar desde dentro tienes que intentar ayudar a los compañeros desde fuera y en eso estamos. El míster tiene también una idea, los jugadores también tenemos una idea clara de cuál es nuestro tipo de juego y cambiar es difícil muchas veces. Todo es planteárselo e intentar hacer cosas diferentes, sobre todo fuera de casa, donde nos está costando más sacar buenos resultados.

Lucas quizá se sienta más cómodo jugando con otro delantero a su lado y ahí Svensson, cuando entra, está aprovechando bien sus minutos.

Sí. También Lucas muchas veces se siente más cómodo con un jugador más referencia que le dé a él más libertad. Ahora le está tocando a Max y yo me alegro de que salga y lo haga bien porque, al final, todos vamos encaminados a un objetivo, pero también pienso que yo lo podría hacer igual de bien. Y nada, a esperar a que el míster me quiera poner y ya está.

¿Sueña con marcar el gol del ascenso?

Sí. Hay que trabajar. Imagina que te toca entrar en el partido más importante y tienes la oportunidad de hacer algo bonito… Al final, si te dejas en los entrenamientos, si te dejas llevar, llegará el momento y no lo aprovecharás. Y mi intención es esa. Ojalá me toque, esté en el campo y pueda hacer ese gol que sería la hostia.

El Dépor, por dentro, ¿es como se lo imaginaba?

Bueno, me lo podía imaginar porque he tenido amigos que han jugado aquí y me habían hablado del club, pero es verdad que hasta que no estás dentro no te das cuenta de la magnitud del club y su afición.

¿Están ya en modo play off o aún confían en acabar primeros?

No, no, modo play off para nada. Esta semana puede haber un tropiezo de los que están por delante, nosotros tenemos que aprovecharlo y también aprovechar que en casa tenemos que recibir al Alcorcón. Siempre y cuando estemos a una distancia para recortar, les podemos ganar y adelantarles.