Cano ensancha el carril izquierdo

El lateral izquierdo del Deportivo, un puesto especialmente gafe en los últimos años, dio un vuelco el pasado fin de semana con la reaparición ante el Fuenlabrada de Raúl Carnero, que no competía desde el 8 de enero, el día del reestreno en Riazor de Lucas Pérez con un doblete en la goleada ante Unionistas (3-0). Dos días después, el 10 de enero, los servicios médicos del Dépor le diagnosticaban a Raúl una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha. Hasta entonces lo había jugado todo. No existía competencia real en el lateral izquierdo, ya que ni Borja Jiménez ni tampoco Óscar Cano contaron con Alberto Retuerta, cedido en enero al Hércules. Durante la baja de Raúl el técnico andaluz parcheó el carril zurdo reubicando a Pablo Martínez hasta el fichaje de Orest Lebedenko, un fijo hasta el pasado sábado, cuando Cano eligió al coruñés para formar de inicio ante el Fuenlabrada. “Estoy contento, me encontré bien, aunque es verdad que cuando llevas bastante tiempo sin competir se nota esa falta de chispa”, reconoce el exfabrilista.

Dépor y Racing, dos muros enfrentados Su regreso al once ensancha el carril izquierdo del Dépor y alimenta la “competencia sana” entre Raúl y Lebedenko. Hasta ahora, en la práctica solo había una opción: el coruñés hasta su lesión y el ucraniano desde su llegada. Ahora, después de la titularidad de Raúl contra el Fuenlabrada, es una incógnita quién será el elegido para el lateral zurdo el domingo en A Malata (19.00 horas) contra el Racing de Ferrol. “Es un vestuario muy sano, nos llevamos todos muy bien. Es una gran familia. Ambos entrenamos a tope para que el míster decida. Este tiempo atrás jugó él, el pasado partido jugué yo y este fin de semana no sabemos quién jugará”, avanza Raúl, que asume con naturalidad y deportividad esa competencia con Lebedenko. Decide Cano y no hace falta que dé explicaciones de sus elecciones. “Igual que cuando juegas no te dice por qué, cuando no juegas, tampoco. Nuestra labor como profesionales es entrenar a tope para estar en las mejores condiciones”, añade el futbolista del barrio de Santa Lucía. Realista Pese a la inactividad, reapareció ante el Fuenlabrada con buenas sensaciones y con muchas ganas de seguir aportando su granito de arena para acabar consiguiendo el objetivo de subir a Segunda. “Todos querríamos que ahora el Deportivo estuviera ascendido pero la realidad es la que es”, apuntó sobre la situación clasificatoria actual, a cuatro puntos del líder, el Alcorcón. De cara al partido del domingo contra el Racing de Ferrol, Raúl Carnero ve al equipo blanquiazul “con muchas ganas” de afrontarlo. “Sobre todo la clasificación es lo más importante. Estamos en tramo final en el que apenas se puede fallar. Clasificatoriamente tenemos que sacar los tres puntos. Jugamos fuera, donde nos está costando sacar los puntos, contra otro equipo gallego, que tiene un partido menos, y es un duelo directo. Estamos con muchas ganas”, insistió el lateral izquierdo. “El vestuario quiere jugar ya, si pudiera ser jugaríamos hoy”, añadió Raúl antes de ejercitarse ayer en Riazor.