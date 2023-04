Cano todavía piensa en campeón

El Deportivo ya no depende de sí mismo para alcanzar un liderato que esta temporada tan solo ha rozado en una ocasión y de forma provisional, pero su entrenador todavía piensa en la posibilidad de ser campeón al final de la temporada. Óscar Cano se resiste a abandonar esa posibilidad por complicada que sea, pero al mismo tiempo es consciente de que buena parte de esas opciones pasan por lograr mañana una victoria ante el Racing de Ferrol en A Malata. “El partido no va a ser decisivo, pero sí muy importante”, concedió el técnico sobre ese enfrentamiento directo contra el Racing, uno más de los que se producirán en una jornada marcada por los duelos entre conjuntos de la parte alta de la tabla.

El Castilla recibirá hoy al Celta B y el Alcorcón visitará mañana al Córdoba en ese cruce de aspirantes. Son precisamente esos compromisos entre equipos de la zona noble de la clasificación que todavía restan por disputar hasta el desenlace de la temporada los que alimentan las esperanzas del entrenador deportivista en su idea de alcanzar la primera plaza. “No va a ser definitivo, pero será importante salir de ahí con las opciones intactas. Eso pasa por ir a ganar y tener la mejor de las tardes”, razonó Cano. Las opciones del Deportivo, sin embargo, dependerán de los marcadores de los rivales. “No solo competimos nosotros, pero en mi cabeza no entra ninguna posibilidad de no ir a ganar los partidos. En mi cabeza está que el equipo está preparado para ganar en cualquier lugar, pero también puede darse que ganemos todo fuera de casa y los rivales hagan pleno y nos quedemos sin campeonato. Pero nuestra ambición por ser primeros está intacta. Hay muchos enfrentamientos directos y alguno lo tenemos nosotros. Ganando esos duelos estaremos más cerca de ser campeones”, añadió el técnico deportivista.

De reojo se mira así a un calendario en el que al Deportivo le queda visitar al Córdoba, recibir al Alcorcón y viajar a Linares, en apariencia uno de los más comprometidos entre los aspirantes. “Miras lo que queda, cuánto en casa, fuera..., pero al final llegamos siempre a la misma conclusión. Parece que el peor calendario lo tenemos nosotros, pero hay rivales que se van a enfrentar a equipos que están peleando por no descender, unos con plazas de Copa del Rey en disputa... Nos estamos jugando todos tantísimo que nadie se puede relajar. A priori por nombres parece una cosa, pero al final cuando hay una competición y una categoría seria jamás puedes decir que un equipo lo tendrá más fácil que otro”, reflexionó Cano sobre el calendario.

Cualquier opción de alcanzar la primera plaza, sin embargo, pasa por mejorar el rendimiento que ha mostrado el equipo en sus partidos lejos de Riazor. De las siete jornadas que restan, cuatro serán a domicilio, empezando por la de mañana en Ferrol. El equipo se presentará en A Malata tras dos derrotas consecutivas como visitante —en León y Salamanca—, pero por si no fuera suficiente incertidumbre tendrá enfrente a un rival que en su estadio se ha mostrado tan sólido como los blanquiazules. El Racing ha ganado sus últimos cinco partidos en casa y no pierde como local desde diciembre. “Hemos ganado cinco partidos. No son unos grandes números, pero no son ridículos. Son malos porque somos el equipo que somos. Hay que tener en consideración que fuera de casa hemos puesto argumentos en los que no nos ha ido mal”, apuntó Cano sobre las cifras del Dépor a domicilio desde su llegada al banquillo.

Cambios en el once

El equipo se presentará en A Malata con la incógnita sobre el planteamiento que escogerá Cano. El técnico deslizó después de la victoria frente al Fuenlabrada la posibilidad de darle una “vuelta” a su propuesta contra el Racing, pero ayer esa idea quedó un tanto difuminada. La opción de Svensson como acompañante de Lucas en la delantera prescindiendo de un centrocampista ha tomado fuerza en las últimas semanas, pero nunca ha terminado de concretarse.

Cano evitó profundizar en ello, pero sí dejó apuntes sobre lo que aportaría esa opción con el futbolista hispano-sueco en el once. “Al final se trata de controlar las cosas de distinta forma. No es que haya descontrol, sino distintas formas de ordenarse. Con Max tienes un dique, una persona que incomoda mucho al rival y que sus situaciones de inicio de ataque incomodan mucho y nos dan espacios. Por contra, cuando perdamos la pelota tenemos un elemento menos cerca. Se trata de valorar y en esas estamos”, resumió sobre la posibilidad de que Svensson encuentre mañana un hueco en el equipo titular.

Reacio a modificar en profundidad sus planteamientos, incluso algo inmovilista, no parece que en Ferrol pueda haber una revolución tratándose de un partido tan determinante, pero Cano garantizó que han explorado diferentes alternativas. “Tenemos una idea principal y hay que tener otra alternativa porque el partido nos puede ir diciendo otras cosas. Lo tenemos en cuenta todo. Mi primer pensamiento no lo voy a decir, pero sí que es verdad que estamos valorando muchas cosas porque el partido puede ponerse de mil maneras y hay que tener soluciones de antemano para corregir situaciones o tengamos que ir de otra manera”, aseguró.