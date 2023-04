El Deportivo cuenta con las bajas de Lucas Pérez y Pepe Sánchez, pero también hay ausencias en el bando local. La más sensible es la Yussi Diarra, que es el futbolista que les da el equilibrio en el doble pivote. El mediocentro ya se enfrentó la pasada temporada al equipo blanquiazul como futbolista del Bilbao Athletic y en este ejercicio ha sido importante en los planes de Germán y de Manuel Mosquera. No estará por sanción. La baja de Canario es por problemas físicos tras sufrir un percance muscular a mitad de semana. No son los únicos que no estarán, ya que Felipe Ramos y Gudelj llevan tiempo fuera. El técnico de los andaluces recupera, en cambio, a Puga, Camus, Calderón o Javi Flores que llegaron entre algodones a las últimas sesiones de la semana.