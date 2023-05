El deportivista Arturo se mostró convencido de que los tres equipos que están por delante de los blanquiazules en el Grupo I de Primera Federación no van a hacer un pleno de triunfos en las cuatro jornadas que restan y dijo que cree al "cien por cien" en la posibilidad de ascender directamente a LaLiga SmartBank.

"Creemos al cien por cien. Hay tres equipos por delante que tienen que fallar, pero tenemos que hacer lo nuestro, que es ganar todo lo que queda. Estoy seguro de que ninguno de los tres primeros va a ganar los cuatro seguidos y debemos hacerlo nosotros para lograr el ascenso directo", comentó en una rueda de prensa.

El delantero del conjunto coruñés afirmó que "no es fácil" enlazar cuatro triunfos como demuestra el hecho de que esta temporada no hayan pasado de tres.

"No haberlo conseguido hasta ahora no quiere decir que no lo vayamos a conseguir. Es el momento porque no tenemos margen y hay que verlo así", indicó.

El Deportivo tiene por delante dos partidos en casa, donde da su mejor versión, y otros dos como visitante, que es lo que le está lastrando esta temporada ya que ha encadenado cinco partidos sin ganar como visitante y solo un triunfo en las nueve salidas que ha afrontado en 2023.

"No hemos conseguido tener esa regularidad que se necesita fuera para estar primeros. Nosotros solo tenemos que pensar en nosotros, en que nos ha faltado también esa pizca de suerte que hace falta y que otros equipos sí han tenido", aseguró.

El delantero, que se estrenó como titular con el Deportivo el pasado sábado en Córdoba (1-1), elogió a su próximo rival, el Alcorcón, líder de Primera Federación.

"Es líder por méritos propios, un equipo que tiene claro a lo que juega, con un bloque muy definido y con mucha experiencia en la categoría. Saben muchas veces llevar el tempo del partido y es difícil de ganarles. Empezaron la temporada mal, pero cogieron velocidad de crucero y han sido regulares", valoró.