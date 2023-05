Quiles, hasta luego a uno de los insustituibles

Si ha habido algo inamovible para Borja o Cano han sido Mackay y Quiles. Son los únicos dos futbolistas que, siempre que no se lo han impedido una lesión, unas molestias o una sanción, han estado en el once titular con ambos técnicos. Pablo Martínez y Antoñito empezaron sin jugar, hubo alternancia en el lateral izquierdo, todos los pivotes pasaron por el banquillo, Lucas vino en invierno, hasta Soriano tuvo su momento de penitencia... Todos, menos ellos dos. El onubense ha sido titular en 32 de los 34 partidos, en uno se quedó en el banquillo por unas molestias y en el otro tenía que cumplir ciclo de amonestaciones. La patada que recibió en Córdoba frena en seco su progresión, pero el ariete quiere más, desea volver cuanto antes.

Con “la cara hecha un cuadro” y reforzado por todas las muestras de apoyo, Alberto Quiles se marcaba ayer un objetivo ambicioso, justo en las horas previas a la operación a la que se someterá hoy. “Deseo que llegue, pasar por el quirófano, que salga todo bien y que me digan cuánto tiempo. Quiero acortar los plazos siempre que sea seguro para mi salud. Me encuentro mejor de lo que esperaba. Mi idea es jugar unos minutos ante el Pontevedra (el último partido de la liga regular)”, apuntó ayer en la sala de prensa de Abegondo en una comparecencia en la que estuvo acompañado del doctor Lariño. En un principio, estará al menos un mes de baja, con lo que el gran objetivo es que sea uno más en el play off, aunque deba jugar con máscara.

El onubense dio su opinión sobre la acción que le manda al quirófano y sobre la labor de los colegiados en los últimos tiempos. “Es roja. Es una jugada en la que al árbitro no le tapan la visión y es limpia y la ve perfectamente, también el línea. Todos ven que es roja menos él. El colegiado no me dijo nada ni me llegó ningún mensaje de él. Es un error grave”, apunta quien asegura que Ekaitz Jiménez le pidió perdón en dos ocasiones y quien cree que hay que hacer una reflexión global: “Es complicado y nadie se quiere equivocar, (por los árbitros), pero la patada es muy clara para ser roja. No creo que perjudiquen al Deportivo, pero es de roja clara. Me siento afortunado de tener solo dos fracturas, pudo ser peor”.

No lo pasó bien en un primer momento. “Cuando llego al banquillo, me mareo un poco, no veo bien. Cuando me fui al hotel, me temblaban las piernas y no tenía fuerzas. En el hospital ya me metieron suero y me recuperé. Y de vuelta ya me sentía recuperado y mejor”, asegura y añade de su día a día: “El peor momento es por las mañanas, el ojo está lloroso y tengo dolor. Anímicamente estoy muy bien con los mensajes que he recibido. No esperaba tantos, estoy muy fuerte. Deseo empezar ya con la recuperación”.

“Ya les dije que si ya había antes había razones para ascender, ahora yo soy otra. Si no es directo, pues en play off”. Quiles estuvo ayer en el vestuario de Abegondo y reconoció que le vacilaron sus compañeros, que le llamaron “ardilla”, aunque todos estos comentarios le “ayudan” a animarse.

Aunque Alberto Quiles quiere correr y llegar al último partido de la fase regular, el doctor Lariño va paso a paso. “Es una operación importante y es complicado hablar de plazos. Tendrá que llevar máscara. Se le colocarán tres miniplacas de titanio”, relata el galeno.