El Dépor Abanca se prepara para las semifinales del play off en Cáceres justo tras quedarse a las puertas del ascenso directo. “Después de unos días ya cambió la energía. Fue uno de los momentos más duros que he vivido en el fútbol. Había que pasar el duelo y estar juntas. No se dio bien el Cacereño en la liga y ahora es un equipo que no viene en su mejor dinámica. El equipo está con muchas ganas y preparado. Ya dejamos atrás todo lo que pudo ser y no fue”, asegura.