Adrián Lapeña analizó esta mañana la trascendencia de la visita del Deportivo a Pasarón el sábado a las 19.30 horas, más allá de que el equipo coruñés consiga o no desplazar al Castilla de la tercera posición. Considera “fundamental” vencer porque “las buenas dinámicas hacen que tengas más confianza”. “Ganar el fin de semana en Pontevedra y encadenar dos victorias nos haría llegar al play off con la confianza subida y la mentalidad de que somos ganadores en cualquier sitio”, analizó.

El central está a una sola amarilla de la sanción, pero si le toca competir en Pasarón lo hará como si fuera un partido más pese a la posibilidad de perderse la ida de la semifinal del play off. “Es una circunstancia como otra cualquiera. Tampoco voy a volverme loco. Si Rubén (de la Barrera) decide que tengo que jugar, es un partido que tenemos que ganarlo para intentar quedar terceros. Somos varios (apercibidos de sanción) y si a uno no le toca jugar el play off, lo hará otro de igual manera”, zanjó.

De cara al primer cruce en semifinales, Lapeña no tiene ninguna preferencia. “Vamos a Pontevedra con la mentalidad de ganar y esperar que el Castilla no gane en Algeciras, no tengo prioridad por ningún rival. Estamos centrados en el partido, luego ya nos fijaremos en lo que nos toca”, añadió el riojano, al que le “da igual” cruzarse o no con equipos filiales en la fase de ascenso.