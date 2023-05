Hugo Baldomar, capitán del equipo juvenil del Dépor y protagonista en la Youth League y en la última participación en Copa del Rey de la categoría, no seguirá la próxima temporada en el club tras once años integrando la base. El centrocampista fue titular esta temporada con el equipo de Manuel Pablo y ahora que le toca afrontar su primer año senior en unos meses no tendrá hueco en el Fabril. Baldomar se despidió de manera sentida. “Siempre tendré un hueco en el corazón para mi equipo, porque crecí como un niño deportivista y tuve el privilegio de pertenecer a este gran club histórico que seguro algún día volverá a lo más grande del fútbol”, escribió.