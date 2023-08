Antonio David Álvarez ‘Davo’ se refirió a su polivalencia esta mañana en su presentación como nuevo futbolista del Dépor en Abegondo. “Me gusta jugar en cualquiera de las posiciones de ataque pero si tuviera que elegir, al lado de otro punta me encuentro muy cómodo para correr al espacio con movilidad. En la izquierda me desenvuelvo mejor de cara a gol, al ser diestro es lógico, y en la derecha me desenvuelvo bastante bien también. Si puedo elegir, con otro punta sería ideal”, recalcó el asturiano.

Davo y José Ángel, más poderío para el Dépor Llega “superilusionado al Dépor” y sabe que el listón está muy alto porque es una obligación ascender. “Soy consciente de la exigencia del club pero estamos preparados para ello. Lo que tenemos que hacer es ir partido a partido, competir en casa y fuera más o menos de la misma manera, e ir a por los tres puntos todos los días”, recomendó Davo. Tiene ganas de estrenarse de blanquiazul en Riazor esta semana en los dos amistosos, mañana contra el Atlético Arteixo (18.00 horas) y el sábado ante el Bragantino. “Son dos partidos muy especiales. Viniendo la gente que viene al estadio, tengo muchas ganas de ver Riazor, de ver a la gente y poder estrenarlo. Vamos con mucha ilusión”, añadió esta mañana en nuevo futbolista blanquiazul.