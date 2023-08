Teresa Abelleira, exdeportivista y ahora jugadora de la selección española femenina de fútbol, expresó tras clasificarse España para la final del Mundial de Australia y Nueva Zelada que están "sintiendo muchísimo apoyo desde España" y que "ojalá todo el mundo se vuelque con nosotras" en la final.

"Cada esfuerzo está valiendo la pena y todo lo que estamos haciendo es brutal, ya estamos hablando de una final", dijo la centrocampista gallega en declaraciones a TVE.

"Estamos sintiendo muchísimo apoyo desde España. Todos los días nos llegan mensajes y ojalá todo el mundo se vuelque con nosotras y esté ahí alentándonos desde España", confesó la exjugadora del Dépor Abanca.

"Ahora me acuerdo mucho de mi familia, que es quien está ahí cada día, te hace mejor. También aprovecho para agradecer a todos los entrenadores que tuve, que siempre me hicieron mejores, a mis compañeras y amigas, que son las primeras que la verdad confiaron en mí. Y al final me quedo con todo lo bueno de las personas con las que me crucé y hoy puedo estar aquí en parte gracias a ellos", confesó la exblanquiazul, que ahora milita en el Real Madrid.

La futbolista, con la bandera de Galicia, explicó: "Me la dio mi madre y bueno, soy muy de casa, de la terriña. Quiero agradecer todos los mensajes que me están llegando de Galicia y es un orgullo representar a esta tierra", explicó.