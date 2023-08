El Deportivo arranca la última semana de mercado dando la que pretende que sea la penúltima pincelada a su proyecto. El club coruñés avanza en un acuerdo con el Rayo Vallecano y el propio jugador para hacerse con los servicios del mediapunta Pablo Muñoz, quien a sus 19 años firmaría un contrato en propiedad en A Coruña y por el que el Rayo Vallecano busca guardarse opciones para no perder el control de su futuro. La llegada del madrileño daría prácticamente por cerrada la plantilla a la espera de que se concrete ese “6 u 8” que reconoció hace semanas Fernando Soriano que necesitaban por número y para añadir registros a la transición defensa-ataque. Tiene más frentes abiertos en la búsqueda de este perfil de jugador.

Pablo Muñoz se convertiría así en el primer jugador sub 23 que el Dépor ficha este verano. El club considera que es un futbolista que puede aportar en los últimos metros e incluso incrustarse en un trivote, un sistema que no ha sido preferente para Imanol Idiakez. Se ve como una oportunidad de mercado y un perfil que no tapa a lo que empuja desde el Fabril y desde Abegondo, a pesar de ser de la generación de 2003, la misma del Dépor campeón de España de juveniles. El club coruñés ha pretendido medir su entrada en este mercado para ahondar en esa filosofía de club de cantera que busca implantar, pero que se le ha resistido.

Pablo Muñoz es un futbolista que debutó la pasada campaña y jugó en un par de partidos en octubre de 2022 con el primer equipo del Rayo en Primera. Le hizo debutar Iraola y ahora lo ha tenido Francisco a sus órdenes durante el verano, pero su hábitat natural en los últimos meses ha sido el filial del equipo madrileño, que milita en Tercera, el mismo nivel del Fabril la pasada temporada. El Dépor puede inscribir a Pablo Muñoz porque ocuparía una de las dos fichas sub 23 que todavía tiene libres. No ocurre lo mismo con las sénior que tiene copadas en estos momentos. El interior que pretende incorporar el club coruñés llegará sin restricción de edad y, por lo tanto, debe hacer hueco en su plantilla y lo conseguirá cuando cierre la salida de Kuki Zalazar. Hay dos futbolistas de este corte por los que ha realizado movimientos este verano y siguen sin destino, como es el caso de Manu Molina, rescindido por el Zaragoza, y Hugo Rama, quien apunta a marcharse al Asteras Trípoli desde el Oviedo, club que conoce el interés de los blanquiazules por su jugador. Con estas dos incorporaciones, el Deportivo pretende dar por cerrado su equipo, aunque esta abierto a operaciones en el lateral izquierdo y a un tercer futbolista para jugar por dentro si surgen oportunidades de mercado.