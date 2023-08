Salva Sevilla (Berja, 1984) se ha convertido en el undécimo fichaje del Deportivo para esta temporada y el escogido por el club para reforzar una posición en el centro del campo que estaba coja y escasa de efectivos después de la retirada de Álex Bergantiños. El club incorpora así a un futbolista de amplia experiencia en Primera y Segunda División y con un pasado que incluye un roce sonado con su nuevo equipo. Fue en aquel play off de ascenso a Primera de 2019 contra el Mallorca de doloroso recuerdo para el deportivismo en el que el nuevo centrocampista blanquiazul no tuvo palabras amables para el club después de un episodio tenso con aficionados deportivistas en el estadio de Riazor.

Salva Sevilla, sin embargo, se ha decantado por la oferta que le presentó la dirección deportiva encabezada por Fernando Soriano, que manejaba otras opciones como la del también veterano Tomás Pina, que ha fichsdo por el Murcia. El centrocampista almeriense llega libre tras finalizar contrato con el Alavés y firma por un año, pero eso no significa que el mercado esté cerrado para el Deportivo.

Con la incorporación de Salva Sevilla, el club tiene cubiertas las 17 fichas sénior, pero cabe la posibilidad de que incorpore otro jugador para cubrir la vacante existente en la zona central, especialmente un interior o un mediapunta. En ese caso, la dirección deportiva tendría dos posibilidades.

Una sería que se produjese otra salida como en el caso de Kuki para hacerle hueco a Salva Sevilla. El club necesitaría liberar otra de las fichas sénior y como principales candidatos aparecen Jaime Sánchez e Isi Gómez. El central ha estado durante el último mes en una situación incierta y ha sido relegado a la suplencia por la pareja formada por Pablo Vázquez y Pablo Martínez. En el caso de Isi, renovó su contrato automáticamente, pero en la primera jornada no tuvo minutos en el estreno liguero frente al Rayo Majadahonda.

La otra alternativa, menos probable, es que el club aproveche el resquicio que le ofrece la normativa de la competición. Los equipos pueden inscribir 18 fichas sénior en el caso de que cuenten en plantilla con tres porteros y seis fichas sub 23. A la espera de que se oficialice la llegada de Pablo Muñoz, ya cerrada, el Deportivo cumpliría con esos condicionantes si promociona a otro jugador del Fabril. Esa opción, sin embargo, no la contempla el club.

La idea de la dirección deportiva es contar con una plantilla de 22 futbolistas y en ningún caso marcharse hasta los 24. La opción más probable así hasta el cierre del mercado el viernes a medianoche es que se produzca otra salida.

El club redondea por el momento un equipo al que le faltaba una pieza en el centro del campo e incorpora a un jugador que el año pasado fue imprescindible en el ascenso del Alavés a Primera a pesar de que este verano no le renovaron el contrato.

Kuki Zalazar rescinde su contrato y firma con el Córdoba por una temporada

El Deportivo necesitaba liberar una ficha sénior para poder acometer el fichaje de un centrocampista. El principal candidato para abandonar la plantilla era Kuki Zalazar, al que ya se le había comunicado hace días que se buscase un nuevo destino. El club y el jugador uruguayo acordaron su desvinculación después de tan solo una temporada en las filas deportivistas. Al centrocampista le restaba todavía un año de contrato, pero su participación el curso pasado no estuvo a la altura de las expectativas y el panorama en esta no pintaba mejor. Kuki llegó procedente de la Ponferradina el verano pasado como una apuesta importante del club, pero desde el principio le costó encontrar un hueco en las alineaciones. Soriano, Quiles y Rubén Díez le cerraron el paso durante la mayor parte de la temporada, aunque pudo tener un papel reservado en la historia del club con un gol en el play off frente al Castellón que finalmente no serviría para mucho. El centrocampista uruguayo tan solo fue titular en cinco encuentros y sumó alrededor de 700 minutos en una temporada en el que era una de las últimas opciones para el ataque. A pesar de que todavía le restaba un año de contrato, la continuidad de Kuki este curso siempre estuvo en entredicho. Las opciones del uruguayo de convencer a Imanol Idiakez para ganarse un hueco en la plantilla se vieron condicionadas también por una inoportuna lesión en pretemporada y finalmente en estas últimas semanas de mercado el club le abrió la puerta para que buscase una salida. Entre las propuestas que tenía sobre la mesa, el jugador uruguayo prefirió la oferta del Córdoba sobre una de Polonia por motivos familiares.