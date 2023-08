El Deportivo tiene un ojo en el cierre del mercado y y otro en el partido de Lugo. Salva Sevilla es el último en llegar, en breve se concretará el fichaje de Pablo Muñoz y aún puede llegar otro futbolista por dentro. Idiakez elogió primero a su último refuerzo. "Es mucho más que contrastado, su carrera habla por sí sola. Los últimos años es un experto en ascensos con una calidad indudable. Si está al nivel de los últimas temporadas, nos va a aportar mucho", asegura de un futbolista con un roce pasado con el Dépor, al que le resta importancia. "Yo no estaba aquí, pero si tuvo algún pequeño altercado, lo tenemos todos. Viene con ilusión de sumar, de aportar su granito de arena para lograr un ascenso. No va a haber ningún problema", apunta. Para que arribase el andaluz se tuvo que marchar Kuki Zalazar y el siguiente en irse ha sido Isi Gómez. "Son decisiones que tenemos que tomar. Buscamos la mejor plantilla posible, aunque personalmente da pena que un jugador se vaya. Su comportamiento (el de Isi) es ejemplar y solo tengo palabras de agradecimiento, pero el club tiene que tomar las menores decisiones", asevera el entrenador.

Idiakez admite que con las pistas de "la pretemporada y el primer partido" llegará algún refuerzo para "completar". Él centra las prioridades por dentro más que en la delantera, donde no ve la necesidad de realizar contrataciones. "¿Fichajes? Algo de dentro. No tenemos alguna posición doblada. Pase lo que pase si cae alguno, que no sea una hecatombe. Tenemos una responsabilidad. No podemos permitirnos que haya una lesión o sanción en un momento importante y que el sustituto no tenga el mismo nivel. Más allá de romanticismos, el objetivo es solo uno y no podemos desviarnos", argumenta y descarta alguna incorporación concreta. "Siempre puede haber alguna sorpresa de última hora, pero tenemos a Barbero, Lucas, Davo y Martín Ochoa y la posición está cubierta", razona quien reafirma que hay "confianza absoluta en la cantera. Hay que conjugar el ascenso y el rendimiento inmediato, pero hay gente que a corto, medio y largo va a estar en el Dépor".

Salva Sevilla aún no se incorporó a los entrenamientos, pero sí Valcarce y tiene opciones de entrar en la lista de mañana de Lugo. "Pablo nos sorprendió por cómo vino y lo valoraremos mañana. Si está tan bien como le vimos, tiene opciones de entrar en la lista, aunque no de inicio. A Salva habrá que verlo. Ahora todos tienen entrenadores personales, ha cambiado todo mucho. Tiene que ser un profesional que se cuide mucho, pero necesita dos o tres semanas mínimo", anuncia.