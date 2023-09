Freno de mano para el acelerador del Deportivo. El club coruñés perderá a Yeremay Hernández para las próximas ocho semanas. El futbolista canario sufre una fractura no desplazada en su peroné de la pierna derecha. Así informó el propio departamento médico después de realizar las correspondientes pruebas tras un golpe sufrido el pasado sábado en el Anxo Carro. En la victoria por 0-3 ante el Lugo tuvo que ser sustituido tras una patada en el gemelo que finalmente ha tenido mayor gravedad de la esperada.

Imanol Idiakez pierde así a uno de los activos más importantes de la plantilla. Todavía no había podido aportar goles y asistencias, pero era sus intangibles los que estaban permitiendo al Dépor acercarse con mayor celeridad y descontrol al área rival. Sobre su baja reflexionan varios técnicos que inciden en lo sensible que es perder al extremo diestro. El exblanquiazul Paco Liaño cree que el equipo coruñés se queda sin el “jugador más desequilibrante” en las primeras jornadas, aunque tiene claro quién debe ser el sustituto inmediato. “Si yo tuviera que elegir, sería Mella”, remarcó.

La realidad para Idiakez es que no podrá contar con el habilidoso extremo de 20 años, por lo menos, hasta el primer fin de semana de noviembre. Dependiendo de su evolución, el club estima que puede regresar en la jornada 11 ante el Real Unión de Irún. Hasta entonces el técnico vasco tendrá que buscar nuevas fórmulas para sustituir a quien el entrenador José Luis Lemos considera “el que marca más diferencias en ataque”. Además, cree que el Deportivo se queda sin un futbolista “en un muy buen estado de forma”, por lo que “es un poquito más grave” para el equipo su ausencia.

Yeremay tuvo que ser sustituido pasada la hora de juego. En su lugar ingresó otro canterano: David Mella. Su impacto fue inmediato y apenas un cuarto de hora después anotó el 2-0 que dejó el partido sentenciado. Lemos pide, precisamente, al de Espasande como sustituto, “si opta (Idiakez) por no modificar más que una posición y busca a alguien que ocupe ese puesto de forma más natural”. Aunque existen otras opciones como Davo, Berto Cayarga o Valcarce, el exentrenador del Bergantiños cree que es lo ideal al ver “el rendimiento” del joven y el hecho de que pueda jugar en su “perfil natural”.

El exdeportivista Maikel también ve en la baja de Yeremay un problema para el Deportivo, que deberá retocar la banda izquierda ante el Teruel. El equipo no tendrá aquello que hace al canario diferente: “Pierde lo mejor que tiene, ese uno contra uno por banda, ese desborde y atrevimiento”. No será fácil sustituir el aporte del heredero del 10 blanquiazul. Pero, para Maikel, ese reemplazo tiene que ser David Mella. “Si se atreve a ponerlo... no está corto de descaro”, reflexiona sobre un problema que puede ser menor si opta por el santiagués. “El otro día el ratito que entró volvió loco el partido. Tiene ese descaro y tuvo el premio del gol, eso hay que recompensarlo y darle confianza”, concluyó. Existen otras posibilidades, pero Maikel pide a Idiakez mantener su confianza: “Yo sería atrevido y sí lo pondría a él, más aquí en Riazor”.