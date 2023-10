Decepción y perdón. A eso sonó Imanol Idiakez, que entonó un claro mea culpa tras la bochornosa derrota frente al Celta Fortuna por la que solo pudo “pedir perdón a la afición”. El técnico vasco distinguió la primera y la segunda mitad, porque cree que durante los primeros 45 minutos, al equipo le faltó “la intensidad mínima para poder competir a este nivel” tras una actuación que no fue “digna”.

Imanol Idiakez cree que el primero en equivocarse fue él en un planteamiento que fracasó desde los primeros minutos por una falta alarmante de intensidad. “No es cuestión de no querer, es de poder. A veces las ganas te bloquean. Pero hemos llegado tarde a los sitios, hemos concedido balones que no teníamos que conceder… Hasta ahora no habíamos tenido un rato tan malo como la primera parte”, definió. Además, el entrenador donostiarra cree que Riazor pesa en momentos al equipo: “No es fácil jugar aquí, es maravilloso el ambiente, pero no es fácil. A los jugadores a veces les pesa”.

El técnico deportivista asumió la culpa de la derrota y pide mirar hacia dentro para mejorar una situación nefasta con una sola victoria en siete partidos: “Somos los responsables de levantar esta situación. Hay tiempo. Mirar para dentro, hacer autocrítica y que lo de la primera parte no se vuelva a repetir”.

Uno de los problemas que cree que el equipo está pagando es el aprender a competir en la tercera categoría del fútbol español. “Solo podemos repetir las disculpas a la afición. La afición es de Primera. Nosotros estamos en Primera RFEF y tenemos que empezar a competir como un equipo de Primera RFEF. La grandeza de un lugar a veces puede llevarnos a equivocarnos. Tenemos que competir aquí, la lección es esa. Bajo mi responsabilidad, espero que la primera parte no se vuelva a repetir”, insistió Idiakez.

La derrota ha sido un duro puñal para el aficionado blanquiazul y para el propio vestuario. El entrenador vasco insistió en pedir disculpas a una hinchada que vivió la enésima decepción: “Está en nuestra mano cambiarlo. Tenemos un partido importantísimo. Tenemos que pasar siete días tragando saliva. Estoy seguro de que podemos celebrar una victoria y servirá para quitarse la presión de encima. Los incendios se apagan. Vamos a hacer todo lo posible”.

Idiakez reconoció que espera una semana dura para todo el mundo, también para él “como entrenador” y para la ciudad. “Nosotros vivimos y trabajamos para ganar. Cuando pierdes en casa ante el filial del rival, los primeros que estamos jodidos somos nosotros. Entendemos que vamos a recibir críticas”, explicó. Aunque pide levantar la cabeza para hallar la fórmula del éxito: “Es muy pronto, pero no estamos donde queremos. Tengo que encontrar la tecla porque la gente ahí dentro quiere y ahí fuera también”.

El Deportivo, por su historia y plantilla, exige unos resultados superiores a los firmados en este inicio de temporada. El equipo coruñés está más cerca del descenso que del ascenso, aunque sea temprano. Idiakez, sabedor de la presión del entorno, explicó que el futuro depende de ellos mismos: “No me importa que haya dudas, pero para recorrer el camino hay que empezar por la actitud. Pelear cada balón. No hemos estado a la altura en la primera parte”.