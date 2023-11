Jaime Sánchez fue una de las sorpresas del partido al jugar en el centro del campo. Un partido que se escapó en los últimos minutos y que considera que no hace justicia a lo visto: “Después del partido que hemos hecho creo que merecíamos la victoria. Ellos prácticamente no han tirado a puerta”. El de Chiclana explicó que el equipo se va “dolido”, porque “eran tres puntos importantes, volver a ganar fuera que lo necesitábamos. Es un palo, pero hay que seguir, no queda otra”.

El zaguero cree que uno de los problemas este curso está en “intentar cerrar antes los partidos” porque “luego es verdad que con algún centro lateral al área los rivales siempre son poderosos y nos pueden hacer gol”. Aunque la situación no es la deseada, Jaime insiste en que tiene “confianza plena” en el grupo para terminar logrando el objetivo: “Está claro que ninguno quiere estar ahí, pero queda mucho, hay que estar convencidos de que podemos ir para arriba, esto prácticamente acaba de empezar”. Sánchez fue el gran protagonista del día. Se estrenó en una nueva posición en la que había jugado en pretemporada y, además, anotó su primer gol de la presente temporada: “Aproveché el error. Contento por esa parte. Hoy no estaba José Ángel, no teníamos a nadie de un perfil defensivo y el míster ha contado conmigo. Yo encantado de ayudar donde me toque”.