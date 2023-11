El Deportivo sigue blindándose de puertas hacia dentro sin atender a una clasificación que no deja a nadie bien parado. Emulando los discursos recientes de Imanol Idiakez y Pablo Valcarce, Paris Adot fue el siguiente de mantener la línea en torno a una tabla general que no le "obsesiona". "No la estoy mirando mucho, obviamente de vez en cuando sí, pero no es algo que me obsesione, no creo que nos venga bien", remarcó esta mañana en la sala de prensa de Riazor. El navarro asegura que el equipo debe centrarse "en el día a día" porque es lo que les va a llevar "a escalar en la clasificación". Insiste el lateral en que darle demasiadas vueltas no es bueno: "Obcecarte y centrarte demasiado en esas cosas no creo que sea positivo. Sí es importante, porque los puntos es lo más importante de todo, pero en la época en la que estamos, no creo que sea determinante y nos tenemos que centrar en el trabajo y en sacar los tres puntos el próximo partido que es Osasuna B".

El lateral diestro analizó qué le está faltando al equipo en este inicio de temporada. Para él, el problema del Dépor ha estado en el acierto y en pequeños detalles para cerrar mejor los partidos: "Yo creo que partidos malos hemos tenido pocos, de decir que hemos hecho las cosas mal. Nos ha faltado acierto. Ha habido partidos en casa que nos hemos dejado puntos en los que hicimos bien las cosas. Estamos echando de menos esos puntos. El resto hemos hecho buenos partidos". De cara al fin de semana, una de las novedades puede estar en el regreso de Yeremay Hernández, algo que todo el vestuario aguarda "como agua de mayo" por sus cualidades: "Es un jugador que ya demostró en pretemporada y en el inicio lo determinante que puede ser. Es el jugador más desequilibrante que tenemos. Hay que tener paciencia, porque estará falta de ritmo, pero hay que ir poco a poco para que se encuentre cómodo, pero la plantilla está ilusionada". Después del empate frente al Tarazona, fue preguntado sobre si volvieron a ver la acción, aunque el análisis del partido, de momento, queda en espera: "Lo tenemos pendiente de ver. Siempre vemos los partidos anteriores. Yo aparte sí he visto la jugada. Estábamos metidos un poco atrás y ellos también es un acierto de ellos. Es un centro increíble y un buen remate. Tenemos pendiente el análisis del partido que lo hacemos todas las semanas"