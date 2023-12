Imanol Idiakez se declaró “contento” por la victoria del equipo contra el Arenteiro, especialmente por el grupo de jugadores y la afición, de nuevo representada ayer en el campo de Espiñedo. “Muy contento por los chavales y por la gente sobre todo. Mi espíritu siempre es ese. No es fácil en este campo hacer la segunda parte que hemos hecho. Fuera de casa estamos haciendo una temporada muy buena. Tuvimos las desgracias de Fuenlabrada y Tarazona, pero muy contento por la reacción, por el espíritu y por el carácter”, resumió el técnico deportivista.

Idiakez rescató por encima de todo la reacción del equipo después del tanto de Miku que abrió el marcador y que colocó el partido en desventaja para los deportivistas. “El espíritu y la convicción, el creer en lo que hace el equipo. Es la prueba de cómo está el vestuario. Ahora hay mucha alegría ahí dentro”, subrayó.

El entrenador deportivista comparecía de nuevo con su futuro en el aire y la posibilidad del despido en el caso de no lograr un resultado positivo en la visita al Arenteiro, pero el triunfo le ha dado aire y el propio director de fútbol del club, Fernando Soriano, lo confirmó en su puesto al finalizar el encuentro. “A nadie le gusta que le cuestionen, pero son pruebas para tener fortaleza”, manifestó el técnico antes de las declaraciones de Soriano. “Estoy contento, pero estoy sereno. Uno tiene que prepararse toda la semana para que vaya bien o para que vaya mal. Me encuentro tranquilo, creo que hemos hecho un buen partido. Cuando un equipo transmite lo que transmite mi equipo me quedo tranquilo”, añadió Idiakez sobre el rendimiento mostrado por sus jugadores.

El técnico blanquiazul rescató también la capacidad de su equipo para adaptarse a un escenario complicado y en el que el Arenteiro había cedido muy pocos puntos hasta la fecha. “Hay que saber adaptarse. Jugar es eso, en función de lo que el partido te pida ser capaz de adaptarte. El Arenteiro aquí es muy difícil que en la segunda parte no haya tenido ninguna ocasión es muy complicado”, aseguró Idiakez sobre la fórmula empleada por su equipo para contrarrestar al conjunto de O Carballiño.

El gran protagonista del encuentro, además del propio Idiakez, fue Davo, autor del gol de la victoria blanquiazul. El técnico apostó por el asturiano a pesar de las dudas por parte de la afición y le ha correspondido con dos goles decisivos: contra el Barça Atlètic y el Arenteiro. “De mucho mérito lo que ha hecho Davo. Estamos en el día a día y estamos en un negocio en el que hay mucha prisa, pero la gente necesita adaptarse. Poco a poco la gente va encontrando su sitio y es algo natural”, indicó.

El equipo se marchará ahora de vacaciones hasta el próximo encuentro, el jueves 4 de enero contra el filial de la Real Sociedad, y con un rendimiento por debajo de lo esperado. “Los balances hay que hacerlos al final de temporada, estamos en el camino. Con todo lo negativos que somos hoy vemos el play off a un partido. Nuestro rendimiento en Riazor no es el que queremos, pero fuera de casa estamos siendo un equipo fiable”, señaló. El margen de mejora, según Idiakez está sobre todo en Riazor: “Nosotros tenemos que hacernos fuertes en casa para conseguir el objetivo”.