Rubén López firmó esta semana una ampliación de contrato con el Deportivo hasta 2028 después de un estreno prometedor con el primer equipo. Incorporado como cadete en 2019, fue un exjugador deportivista, Iván Carril, quien guió sus pasos antes de dar el salto a la cantera deportivista procedente del Compostela. “Lo llamaron para entrenar aquel verano a él y a dos más, uno de ellos mi hermano, y al que le ofrecieron seguir fue a él. Se lo pensó un montón, porque estaba muy contento y, además, lo empezaban a meter también a entrenar con el primer equipo. Le costó decidirse”, recuerda Carril.

Por entonces, todavía en formación, el ahora mediocentro era otro tipo de futbolista. “Cuando llegó al Compos, que venía de Lalín, todavía no había dado el cambio físico, de hecho estaba muy lejos de darlo, estaba redondito. Venía de jugar de extremo izquierdo o mediapunta, pero veíamos que era capaz de hacer muchas cosas con balón, que escondía pases, que tenía esfuerzo, recorrido, iba a las disputas con una sonrisa... Vimos que era un mediocentro con disposición para defender y hacer esfuerzos”, apunta Iván Carril.

La suya, según el exdeportivista y ahora técnico del Noia, no era la clase de fichaje que hacía el Dépor para su cantera. A Rubén López aún le traicionaba su constitución, pero alguien decidió apostar por él. “Me sorprendió porque el Deportivo no suele fichar esos jugadores. El Dépor no suele fichar a un jugador que todavía no parece futbolista. Él lo era, pero todavía no lo parecía”, afirma Carril.