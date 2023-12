Rubén de la Barrera se desvincula de la selección de El Salvador, a la que llegó en septiembre y con la que disputó cuatro partidos. El entrenador, ex del Dépor, anunció su salida para ponerse al frente hasta 2025 del Vizela, un club de la primera división de Portugal. El coruñés expresó que supone una oportunidad para su carrera en una gran competición: “Es un reto, la opción de verme y retarme en una liga de primer nivel y disponer del día a día”. Además, quiso agradecer a las personas con las que en estos meses ha compartido aventura futbolística: “Tengo un mensaje de agradecimiento a los que me han hecho sentirme como en casa. En El Salvador me he sentido como pez en el agua, he recibido muchos mensajes de los chicos”, aseguró.