Por primera vez en más de una década, el mercado veraniego deportivista estaba marcado con una cruz roja que señalaba de forma directa el centro del campo. Esa posición en la que, durante años, el Dépor buscó una y otra vez opciones que tomasen el relevo de Álex Bergantiños sin éxito. Esta vez fue distinto, porque allí donde siempre había existido una certeza absoluta, ahora quedaba un vacío imposible de llenar. La primera misión de Fernando Soriano fue encontrar un remplazo para el eterno capitán blanquiazul. 336 partidos partidos oficiales y una vida al servicio del club de sus amores. El de la Sagrada Familia dio un paso a un lado y abrió la audición. Para sorpresa de muchos, el director deportivo confió la responsabilidad del medio a un único hombre: José Ángel Jurado. Hoy, justo heredero del cetro de mando.

Fernando Soriano lanzó una apuesta y José Ángel la cumplió. Pese a que el director deportivo trató de doblar posiciones para aumentar la competitividad y tener alternativas en casi todas las parcelas, en la delicada posición de mediocentro decidió jugar todas sus monedas a una única carta. Una ganadora. Ahí donde en otros años nadie consiguió consolidarse y convencer, el mediocentro sevillano se ha ganado el favor de la grada gracias a su esfuerzo, competitividad y calidad.

Para Imanol Idiakez, un indiscutible. En liga ha jugado todo lo posible a excepción de cinco minutos frente al Real Unión, único partido en el que el técnico vasco decidió sustituirlo. Además, no jugó frente al Tarazona por sanción. El resto, siempre titular y líder de la medular de principio a fin.

José Ángel ha jugado todos los minutos de liga, excepto cinco en Irún y el partido del Tarazona que se perdió por sanción

José Ángel sabía perfectamente a lo que venía a A Coruña. “Álex tuvo aquí una trayectoria increíble. Estuvo muchísimos años en el club. Es una leyenda del deportivismo y ocupar su puesto son palabras mayores”, expresó en su presentación con sumo respeto. A lo que añadió que él no venía a sustituir a nadie sino a “ocupar un sitio en el equipo”. La realidad, sin embargo, es otra bien distinta. El Dépor a día de hoy no se comprende sin el liderazgo y la vigorosidad de su ancla. Es un futbolista pendular sobre el que los demás, a su alrededor, se potencian.

Los datos avalan su fichaje tras 16 partidos a gran nivel

José Ángel ha logrado trasladar su buen nivel a los datos. El centrocampista andaluz aparece en la mayoría de tablas estadísticas que miden la participación de los centrocampistas o de los jugadores defensivos y también en aquellas que miden a los organizadores. Según datos de WyScout, José Ángel es el tercer jugador del Grupo I que participó en más duelos totales, con 160, a cinco del líder, Elosegi, de la SD Logroñés. Además, sumó 92 intercepciones, gana el 63.13% de duelos en área propia y es el jugador que más faltas realiza: 37. No obstante, el sevillano no es solamente un jugador defensivo. Sus cualidades con el balón le permiten encabezar otras listas junto a futbolistas de un carácter más ofensivo. Es el segundo jugador que más pases ha realizado (1054), solo por detrás de Mika Faye, zaguero del Barça Atlètic. De esos 65.8 pases por partido que realiza, acumula una precisión del 87.1% y, además, 170 son pases progresivos, siendo el 10º en el ranking del grupo. Su aporte también es notable con balón, pues es el cuarto jugador que más faltas fuerza (38). El 20 blanquiazul se ha convertido en una pieza indispensable para Imanol Idiakez. Es el hombre sobre el que se articula la estructura y el jugador que crea los cimientos de la base. Ordena, crea y destruye en un pivote que lleva su nombre. Junto a los Pablos, han generado un triángulo de alto voltaje que mantiene en pie al resto. Un fichaje en propiedad que está marcando la diferencia desde el centro del campo.

Villares y Pablo Vázquez, los reyes del tiempo de juego

José Ángel no es el único jugador indiscutible para Imanol Idiakez. De hecho, el centrocampista andaluz no es el futbolista que más minutos ha sumado. Hay dos jugadores que han acumulado más tiempo de juego sobre sus piernas en los primeros meses de competición. Una estadística marcada por las sanciones. Mientras que Lucas, Jurado y Pablo Martínez han tenido que ver algún partido desde la grada, Villares y Pablo Vázquez lo han jugado todo de manera categórica. El de Samarugo, indispensable en los planes de Imanol Idiakez, ha disputado los 17 partidos posibles de titular, aunque en su caso sí fue reemplazado en varias ocasiones. En total, el villalbés acumula 1460 minutos, media hora más de juego que José Ángel, 230’ más que Martínez y 175’ más que Lucas. Por encima de Diego Villares y en la cabeza de la lista de jugadores con más minutos en sus piernas se encuentra Pablo Vázquez. Santo y seña de la defensa blanquiazul, ha jugado el 100% de los minutos posibles en liga con la camiseta coruñesa. Es el único futbolista de la plantilla que lo ha jugado absolutamente todo en liga. Sus cuatro amarillas, a una de la sanción, hacen intuir que tarde o temprano se tendrá que perder un partido y romper su racha. Tras los mencionados, otros tres jugadores del Dépor superan los 1000 minutos en liga: Paris Adot (1179), Mikel Balenziaga (1092) y Germán Parreño (1080). Idiakez ha trabajado con un once poco variable en el que algunas piezas del ataque sí han rotado. Sus hombres de confianza, eso sí, parecen claros.