El partido de este domingo en León (18.00 horas) tiene varias intrahistorias que superan los 90 minutos. Varias de reencuentros, otras para reivindicarse, pero pocas tan potentes como la de Bicho y su Deportivo. Hijo pródigo de Riazor tras debutar con 17 años, llegó en alevines a Abegondo y se desvinculó de manera definitiva con 24, tras pasar por el Barcelona, acumular cesiones en Compostela, Ferrol o Leganés. Ahora sus caminos se vuelven a encontrar.

No es la primera vez que Bicho juega contra el Deportivo. El año pasado ya se produjo un enfrentamiento de los que dividen su corazón en dos. Entonces militaba en un San Fernando inadecuado para sus características. También fue rival con los colores del Compos. Aquel niño escurridizo al que llamaban Bicho ahora es una de las armas más peligrosas de la Cultural y Deportiva Leonesa, próximo rival del conjunto que dirige Imanol Idiakez.

Será, salvo sorpresa, la tercera vez que se mida de manera directa con su pasado. “Es muy especial. Es el club que me vio crecer y me dio la oportunidad de debutar en el fútbol profesional”, explica casi una década después de su irrupción bajo la batuta de Fernando Vázquez. “Le tengo muchísimo cariño. El año pasado también tuve la suerte de jugar contra ellos, pero desde pequeño soy aficionado. Les deseo lo mejor excepto cuando jueguen contra mí”, remarca con una sonrisa. No puede ocultar el cariño que guarda a sus raíces.

De momento, la temporada de Bicho y su Cultural es mejor que la del Deportivo. El conjunto leonés es tercer clasificado, cinco puntos por encima de los coruñeses y prácticamente invicto en el Reino de Léon. Un estadio en el que el año pasado comenzó el declive blanquiazul con Óscar Cano en el banquillo. En casa sus números son incontestables: 21 puntos en ocho partidos, 13 goles a favor y tan solo cuatro en contra. Solo saben ganar en casa, excepto por una derrota ante Osasuna Promesas.

Y, mientras, Bicho lanza la pelota de la presión al tejado del Dépor: “Está claro que si un equipo en toda Primera RFEF tiene la obligación y presión (por ascender) es el Dépor”. A lo que añadió que “en A Coruña se vive” esa necesidad por sumar y volver al fútbol profesional. Tiene claro, eso sí, que será “un partido muy bonito”. Por el nivel de ambas escuadras, el ambiente que se espera en la grada y porque, en el fondo, es uno más: “Me crié allí”.