En una semana en la que Celta Fortuna había pinchado, el Deportivo pierde comba con la punta del Grupo I de Primera Federación. Empezó a nueve puntos y acaba a diez. Imanol Idiakez lamenta la ocasión perdida, pero tampoco se da por derrotado en la lucha por el ascenso directo. “Fue un partido muy igualado. Podíamos haber sacado algo, tuvimos situaciones para hacerlo. Ellos disfrutaron de algunas contras para cerrarlo y nosotros de oportunidades suficientes para empatar. No se dio, porque quería sacar algo aquí; hubiera sido un empujón importante. Hay que seguir, queda la segunda vuelta y queda mucho para pelear. El que quiera hacer números no le van a salir, pero queda tiempo y puntos en disputa suficientes”, apuntó el entrenador en la sala de prensa del Reino de León.

El entrenador deportivista explicó la jugada del gol y el ánimo del equipo camino de una remontada que no acabó produciéndose, como sí ocurrió en otras ocasiones: “El gol son dos duelos en los que somos blandos y nos meten el gol. Tiene Davo una clara antes del descanso, otra después. Está el palo de Lucas, una de Yeremay... Remontamos en Barcelona y O Carballiño y el equipo creyó, pero no pudimos”, razonó el entrenador vasco tras la primera derrota coruñesa en más de dos meses que le deja a diez puntos de la cabeza de la liga.

Idiakez aprovechó de nuevo para agradecer el desplazamiento de una afición que se marchó cabreada de vuelta camino de A Coruña. Uno de los motivos fueron los cambios, que no ayudaron a mejorar su imagen antes sus seguidores. “A la afición quiero darle las gracias, son un espectáculo, de otra categoría. Cuando perdemos, nadie está contento en este club. ¿Cambios? No me puedo arrepentir de algo que me podía dar frutos. Queríamos empatar. Nos condicionó la lesión de Pablo Martínez y luego intenté hacer cambios ofensivos para meter más gente arriba. Buscamos a Mella abierto y Paris por el otro lado y nos costó encontrar mucho encontrar a David”, explicó el entrenador quien también se detuvo en las razones que le llevaron a decantarse por Ximo Navarro en vez de por Dani Barcia en la sustitución de la primera parte: “Apretábamos alto y tiré por las piernas de Ximo y no por Barcia. Además, Balenziaga se había acercado al banquillo para decir que estaba con molestias y si teníamos que cambiarlo, ya estaba Ximo en el banco y podíamos recurrir a Barcia”.

Idiakez aportó algunos datos sobre lo ocurrido con la sustitución de Pablo Martínez. El quería continuar sobre el terreno de juego. “Se quedó sin consciencia, es peligroso, había que cambiarlo, aunque el jugador no quería, no recordaba nada y lo importante es la salud”, explicó.