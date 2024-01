El Deportivo cayó derrotado frente a la Cultural Leonesa en un encuentro sin fortuna ni puntería en el que no hubo gol salvador de última hora. Muguruza adelantó a los locales, intratables en el Reino, y los coruñeses no fueron capaces de igualar el tanto que terminó por decantar el partido. Los pupilos de Idiakez continúan una jornada más fuera del play off de ascenso, ahora a diez puntos de la Ponferradina, nuevo líder de la competición.

El partido en el Reino de León reavivó algunos de los problemas pasados del conjunto que dirige Imanol Idiakez. Ayer sin José Ángel, Jaime Sánchez cumplió notoriamente en un centro del campo en el que Salva Sevilla volvió a quedar marcado en aquello que mejor se le da hacer. Sin puntería ofensiva, sin acierto en el último pase, ni control sobre lo que sucede en el campo, esta vez la moneda cayó del lado equivocado y condenó a un Deportivo que, aunque se acercó y pudo empatar, se volvió con las manos vacías y de nuevo la sensación de tener que volver a empezar.

El partido empezó con un ritmo alto que rápidamente se vio interrumpido por las faltas y los encontronazos que ralentizaron una y otra vez los primeros compases del duelo. Pasaron 20 minutos sin que prácticamente se pudiesen encadenar dos o tres jugadas consecutivas y una escuadra coruñesa que perdió con rapidez el ímpetu inicial. Rodri Suárez desconectó a Lucas, en un duelo personal en el que dejó claro al coruñés que no iba a tener un día tranquilo. La lesión de Calderón a los 15 minutos de juego provocó la temprana entrada de Muguruza, a la postre el hombre que cambió el encuentro.

Los blanquiazules se acercaron con rapidez al área de Miguel Bañuz con un juego muy directo en el que Rubén López, en una versión diegovillaresca por detrás de Lucas, fue el encargado de receptar los envíos en el corazón de la grande. Sin control sobre la zona de la mediapunta, dejó todo en manos de la imaginación de los hombres más adelantados, ayer más desconectados. La realidad fue que el Dépor se marchó al descanso sin probar al portero rival.

La Cultural, con Bicho imponiendo el ritmo en el medio, Presa y Solar descolgados de la organización, y Álvaro Martínez ganando metros con voracidad, se acercó con mayor peligro sobre la portería de Germán Parreño. Principalmente, al contragolpe. Los de Raúl Llona querían el esférico, sin embargo, cuando mejor enseñó los dientes fue cuando podía correr. Sin balón replegaba muy abajo para evitar que fuese el Deportivo el que aprovechase el campo y anular así las mejores virtudes de Davo y Yeremay. En carrera, Berto y Muguruza conseguían arañar las costuras blanquiazules. Un choque en un córner entre Pablo Martínez y Escudero, que remató la nuca del galo, provocó la entrada anticipada de Ximo Navarro. Idiakez dudó, pero apostó por la experiencia valenciana por delante del rendimiento de Dani Barcia, al que se le vio calentar.

Al filo del descanso, en el minuto 45, llegó el 1-0. De nuevo a través de un ataque veloz en el que Álvaro Martínez ganó un duelo individual en el área con Salva Sevilla, más blando en el choque. El carrilero colgó el balón al segundo palo, donde Muguruza apareció totalmente solo. Balenziaga fue arrastrado en una acción en la que los culturalistas tenían más jugadores sobre el área pequeña. Parreño, que minutos antes salvó a su equipo con una gran parada a Solar, no pudo hacer nada para impedir el gol. Antes del descanso, el Dépor pudo responder, pero Davo, que volvería a tener otra clara en el inicio de la segunda mitad, no tuvo su día de cara a puerta. Esta vez no habría gol salvador. Y, en realidad, en 45 minutos tampoco hubo disparos visitantes entre los tres palos.

La segunda mitad arrancó con un ritmo frenético más propio de los instantes finales. Las ocasiones se sucedieron para ambos lados, aunque la Cultural, que no quiso templar el ritmo ni bajar las pulsaciones pese a la ventaja, aprovechó los nervios blanquiazules para rozar en varias ocasiones el segundo tanto. Los repliegues deportivistas volvieron a quedar retratados en varias ocasiones. También Sevilla, sustituido tras una hora rácana de juego.

El Dépor mejoró con la entrada de Hugo Rama en el medio y David Mella en la banda derecha. Volcado sobre la portería local, el equipo coruñés generó varias ocasiones para poder igualar la contienda. Yeremay, desaparecido en la primera hora, rozó el empate tras una jugada extraordinaria en la que dejó sentado a su marca para luego sacar un pase de la muerte que despejó Bañuz. Esa acción sirvió para agitar el avispero y sus compañeros dieron un paso al frente aprovechando que la Cultural cada vez cedía más terreno. En el minuto 70 el cuadro dirigido por Imanol Idiakez generó hasta tres buenas ocasiones que se quedaron sin premio. Primero el extremo canario, con un buen disparo que despejó con muchos apuros Bañuz; después, un golpeo lejano de Hugo Rama sin suerte; y, por último, un córner olímpico de Lucas que dio en el palo cuando ya parecía que se colaba.

Como en el guion de las últimas dos salidas, el Deportivo dejó los deberes para el final, con la diferencia de que la Cultural, intratable en casa, no cedió como sí lo hicieron Barça Atlètic y Arenteiro en diciembre. Idiakez acabó desesperado y de sus dudas surgió un esqueleto difícil de sostener, con tres centrales, Mella de carrilero y Hugo Rama como único escolta de cuatro delanteros. Entre ellos Barbero, que reapareció para los últimos diez minutos en busca de un milagro que no llegaría. No ayudó tampoco el escueto descuento que indicó el madrileño Pérez Hernández.

La Cultural acabó rechazando sin grandes apuros todo lo que probaba un Deportivo desesperado. Un mal toque de Barbero para Davo fue lo último en un descuento en el que no se llegó a generar ningún remate. El Dépor, sin ideas ni conexiones en el frente, no pudo romper la muralla del Reino. De nuevo, los coruñeses ven interrumpida su pequeña racha y debe observar, fuera del play off de ascenso, como son los rivales los que marcan un paso imposible de seguir. Ya son 10 puntos de diferencia con la cabeza.