El Dépor Abanca se queda sin Ayaka para lo que resta de temporada y tendrá que buscar un refuerzo invernal que amortigue el grave golpe que supone la pérdida de la centrocampista japonesa. Recién llegada este verano, se ha convertido en la pareja de Henar Muiña y en una futbolista muy importante para Irene Ferreras. La nipona sufre una lesión en el ligamento lateral de la rodilla. Esta mañana en la sala de prensa de Abegondo, la entrenadora madrileña explicó que hará falta acudir al mercado: "Rotundamente sí. Estamos intentando trabajar en ello, buscamos un perfil muy concreto. Este año estaba haciendo buena dupla con Henar. Vamos a buscar una jugadora de ese perfil sabiendo la dificultad del mercado para que el equipo no se resienta".

Sobre el tiempo de baja de Ayaka, Ferreras cree que difícilmente pueda volver a aparecer en este curso: "No sé cuanto tiempo la vamos a perder, pero prolongado, no sé si podrá volver a jugar esta temporada, dependerá de la competición. Tiene un problema con el ligamento externo. Es algo a tratar con cuidado y paciencia".

Además, para el partido de este fin de semana, Irene pierde a Ana de Teresa y a Sara Debén por lesión muscular. El objetivo es que puedan llegar para el duelo ante el Espanyol: "ADT es algo menor, del isquio, tuvo un poco de molestias y esta semana la hemos parado. Con Sara lo mismo, un problema muscular. Tenemos gente sana para jugar y tenemos que tener cabeza para no perder a la gente para más tiempo".

Con las bajas de la primera plantilla, a Irene se le abre una ventana con el segundo equipo. Esta temporada han debutado varias jugadoras, e incluso de forma titular. Elena, Lucía Rivas, Carmen, Monte... son varios los talentos con los que trabaja la entrenadora madrileña y que, considera, ahora están listas para dar ese paso al frente. "En una situación como la que se nos presenta, estaría bonito tirar del B sin trabajar previamente quizá no estarían preparadas. Fuimos incluyendo a varias jugadoras en la dinámica del primer equipo como Carmen, Elena o Monte, también Lucía Rivas. Lo importante no era solo los minutos sino el proceso. Han tenido también un trabajo de fuerza para adaptarse al ritmo de entrenamiento. Vienen ayudándonos muy bien. Para eso están, para dar pasos, se nos da esta situación y el equipo no se siente resentido porque tenemos soluciones a mano.

La entrenadora blanquiazul considera que es importante "ser valientes" para dar oportunidades a las más jóveves. Además, considera que "el legado" a dejar en el futuro porque si no, es "insostenible un proyecto de fútbol femenino"