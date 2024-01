El Deportivo encontró el domingo pasado contra la Ponferradina un camino que había extraviado en cuanto los imprevistos empezaron a golpearle en forma sobre todo de lesiones. Aquella idea inicial de juego por los costados para generar espacios por el centro se fue difuminando, pero encontró de nuevo su razón de ser con la entrada de Yeremay y Mella en la alineación. También con el papel de Lucas por detrás de Davo, pero sobre todo con los dos canteranos.

“Hicimos una pretemporada con las ideas muy claras y luego pasaron tantas cosas que me costó repetir. El tener jugadores con posibilidad de desborde y gente abierta te permite otros comportamientos por dentro”, reflexionó Idiakez sobre el regreso a la fórmula sobre la que planteó su Deportivo.

La ausencia de jugadores específicos en los costados del ataque, primero por la lesión de Yeremay y después por el irregular rendimiento de los jugadores que fue probando en esas posiciones, hizo que el juego del conjunto blanquiazul se volviera más y más previsible.

Idiakez se atrevió por fin el domingo pasado a juntarlos, pero existían ciertos recelos por cómo funcionaría. Primero porque Mella ha sido siempre un especialista de banda izquierda, la misma desde la que parte su compañero Yeremay para atacar también por el centro, y segundo porque el depósito suele agotársele pronto a la joven perla de la cantera.

“Tuvo una fractura de nariz, una lesión en Covadonga, fueron inconvenientes importantes. Él esta concienciado de que tiene que dar un paso, está aprendiendo de la profesión. Hizo 60 minutos, algunos días mas, otros menos y el domingo [por mañana] veremos si podemos aguantar más o menos. Tengo claro que el domingo va a jugar”, garantizó sobre el canterano.

Idiakez no se plantea desplazar a Yeremay, sobre todo porque entiende que el margen de adaptación de Mella a la banda derecha es amplio. “A veces les metemos a los chicos unas ideas que los liamos, los confundimos. No sé por qué Mella no puede jugar en la derecha, no sé por qué limitamos a los futbolistas. Ellos van encontrando sus posiciones. Entiendo que a uno de 30 le cueste, pero a uno de 19, con su capacidad de desborde... Además es un jugador zurdo que no tiene mala pierna derecha, que en el gol del otro día sale al perfil diestro con esa bicicleta... Limitarlo sería un error importante por parte de todos. Abrir la opción de que pueda jugar en ambas bandas sólo hará mejor a David y al Dépor”, reflexionó el entrenador deportivista.

“Sabemos que el césped va a estar mal”

El entrenador deportivista, Imanol Idiakez, se refirió al estado en el que se encuentra el césped de Balaídos, muy deteriorado ya en el duelo de Copa del Celta ante la Real Sociedad y que antes del encuentro entre el filial celeste y el Deportivo de mañana acogerá unas horas antes el partido de liga entre el equipo de Rafa Benítez y el Girona. “Sabemos que va a estar mal y cuanto antes lo aceptemos, mejor. Estaba mal el martes, a Remiro casi le cuesta un susto, Aspas se quejó... Ellos juegan domingo a mediodía, así que milagros, a Lourdes. El campo estará mal y no queda otra que adaptarse. Estará mal para los dos y el gran perjudicado será el espectáculo. Somos dos equipos que queremos el balón y cuando va dando botes como un conejo... condicionará, pero hay que adaptarse”, manifestó Imanol Idiakez. El técnico deportivista también subrayó que contempla el partido como “una oportunidad” a pesar de que supone uno de los peores tragos posibles para el deportivismo enfrentarse al filial del máximo rival. “Lo vemos como oportunidad para ganar tres puntos, ante un rival directo, que era el líder, que está por encima de nosotros. Si les vencemos podemos ganarles el golaveraje. Es una oportunidad para darle continuidad a la victoria del otro día, ilusionarnos con el rendimiento y para que nos lo creamos del todo”, afirmó.