“Con dos centrales zurdos solo ha jugado Guardiola”, bromeó en una ocasión Imanol Idiakez sobre la posibilidad de alinear en el eje de la defensa a una pareja de jugadores con la pierna izquierda dominante. “La selección española también ha jugado con dos zurdos, Luis Enrique me parece que con Pau [Torres] y con Laporte”, matizó ayer.

No suele ser algo habitual, principalmente porque los centrales zurdos abundan menos, pero se da la circunstancia de que el Deportivo tiene dos en su plantilla, Pablo Martínez y Dani Barcia, y podrían coincidir mañana (19.00 horas) en la alineación contra el Fuenlabrada si su entrenador se anima a dar un paso que no debería representar ninguna excentricidad como podría parecer porque es de todo menos habitual.

“Sería igual que si juega con dos centrales derechos”, subraya el exentrenador del Fabril Tito Ramallo. “¿Cuál es la diferencia? El que juegue a pierna no natural dependerá del grado de complicaciones en la orientación del juego que tenga. No le veo ninguna excepcionalidad en que sean dos zurdos y no dos diestros. El hándicap estará en como se orientará al juego el que no esté a pierna natural”, añade.

Idiakez por el momento no lo da por imposible, sobre todo porque Pablo Martínez es un jugador imprescindible para él y Dani Barcia ha demostrado su evolución recientemente en partidos de alta exigencia. “Es una posibilidad que no descarto. Tenemos otras y de aquí al domingo decidiremos, pero tanto Pablo [Martínez] como Barcia están en un buen momento, están a buen nivel. Barcia hizo hace dos semanas un partidazo contra la Ponferradina y es una opción, sí”, expuso Idiakez sobre la posibilidad de juntarlos contra el conjunto madrileño.

La otra alternativa es que sea Jaime Sánchez quien acompañe a alguno de los dos, bien el francés o bien el canterano, y optar por una configuración más natural de la defensa. Será la primera ocasión en la que Idiakez no cuente con Pablo Vázquez, que hasta ahora lo había jugado todo salvo la segunda eliminatoria de Copa del Rey contra el Tenerife en el estadio de Riazor.

En ese compromiso coincidieron sobre el campo Barcia y Pablo Martínez, aunque el francés jugó como lateral izquierdo. También lo hicieron en la primera vuelta contra el Celta Fortuna, pero en esa ocasión fue el canterano quien jugó en la banda. Esos antecedentes estaban condicionados porque ejercieron fuera de su posición natural. Precisamente por eso, por obligar al jugador a abandonar su zona de seguridad, Tito Ramallo es partidario de que mañana contra el Fuenlabrada la defensa se organice de una manera convencional.

“Estoy convencido de que el entrenador confía en los cuatro centrales que tiene. Lo normal, lo que el sentido común te dice, lo que es mantener el equilibrio competitivo de los cuatro, es que si falta Pablo Vázquez, juegue Jaime y si falta Pablo Martínez juegue Barcia. Así te dejas de inventar”, sostiene Tito Ramallo.

Habría otra posibilidad, que sería recuperar la fórmula empleada contra la Ponferradina con Jaime en el lateral derecho en lo que en realidad fue una defensa con tres centrales en salida de balón que tan bien le funcionó a Idiakez.

“Estoy contento con la plantilla, sobre todo porque se ha terminado el mercado, que es un vaivén”

El entrenador deportivista, Imanol Idiakez, se pronunció sobre el final del mercado de fichajes de enero después de que el club incorporara a tres jugadores y promocionara a Iano Simo y David Mella a la primera plantilla. “Contento, sobre todo porque se ha terminado esto, que al final siempre es un vaivén para todos y nos puede descentrar. Ya sabemos los que estamos y ya sabemos con los que vamos de aquí al final”, indicó el técnico sobre los movimientos del último mes. La plantilla del Deportivo se queda con todas las fichas ocupadas, pero eso no representa un problema para Idiakez, a pesar de que el reparto de minutos va a ser mas complicado. “Es larga porque va a haber mucha gente que se va a quedar fuera del once y eso es fastidiado para el futbolista”, reconoció Idiakez. El técnico blanquiazul negó sin embargo que la continuidad de jugadores como Cayarga o Valcarce represente una “patata caliente”. “Patata caliente en absoluto. Tenemos una buena plantilla y ahora estamos en una buena dinámica. Lo que queremos es aprovechar y seguir”, subrayó. Idiakez admitió que se encuentran en el mejor momento de la temporada después de atravesar momentos “jodidos”.