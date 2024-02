Un nuevo Ximo para un Dépor renacido

“Es un futbolista de Primera División. Su carrera tiene muchos partidos en el fútbol profesional, en el extranjero... una capacidad indudable”, resumió Imanol Idiakez sobre un Ximo Navarro que hasta hace no mucho había pasado de puntillas por el Deportivo. Su caso no es muy diferente al de otros jugadores esta temporada y las anteriores: futbolista experimentado, en apariencia por encima de la categoría y que, sin embargo, no alcanza el rendimiento esperado.

Lateral polivalente y de carrera contrastada en Primera y Segunda División —pasó por Mallorca, Las Palmas, Alavés y Almería, donde lo dirigió Fernando Soriano, el actual director de fútbol deportivista—, su arranque de temporada estuvo marcado por una serie de lesiones musculares que no le permitieron gozar de continuidad. Fue una víctima más de la plaga que experimentó la plantilla junto a Yeremay, Mella y Barbero. Su recuperación ha venido de la mano también del crecimiento del equipo, primero como carrilero de urgencia ante la Ponferradina a pierna cambiada y ahora afianzado en el lateral derecho por delante de Paris Adot.

Idiakez celebra su vuelta y también los cambios asumidos por su futbolista para dejar atrás esos problemas físicos que lo lastraron en la primera mitad del campeonato. El técnico vasco lo comparó con el caso de David Mella, concienciado con la modificación de sus hábitos para afianzarse en el primer equipo blanquiazul.

“En la primera vuelta, las lesiones no le dejaron tener continuidad, pero desde la última lesión, como también dijimos con Mella, se ha propuesto mejorar algunas cosas para intentar no caer. Es una gran noticia para nosotros que Ximo pueda enlazar partidos”, resumió ayer Imanol Idiakez.

Navarro arrancó la temporada como el preferido de su técnico para el lateral derecho y fue el titular en las primeras cuatro jornadas por delante de Paris Adot. Una lesión muscular le frenaría después y reaparecería en la derrota ante el Celta Fortuna en Riazor. Recaería y estaría parado tres semanas antes de volver contra el Real Unión. Salió desde el banquillo y sufriría una nuevo percance muscular, esta vez más grave.

Estaría parado casi dos meses, hasta que tuvo minutos a comienzos de año en el compromiso ante la Real Sociedad B. Ahora ha enlazado cuatro encuentros consecutivos como titular y acumula la mayor cantidad de minutos de la temporada. Antes de la primera lesión, en los primeros cuatro partidos del curso, jugó 305. Desde su regreso a comienzos de enero suma 384.

Ximo Navarro es así uno de los jugadores sumados a la causa en las últimas jornadas, como Barbero, titular por primera vez la semana pasada en Logroño tras su lesión de menisco y que se perfila de nuevo como el delantero del equipo frente al Tarazona. “Está mejor. Incluso mejor que la semana pasada. Había alguna duda, pero sus sensaciones el domingo fueron buenas y apostamos por él de inicio. Hizo buen trabajo, marcó... y ha ido a mejor”, indicó Idiakez.

“Cuanto más ganas, más difícil es el siguiente partido; el Tarazona se juega la vida”

El Deportivo recibirá mañana (19.00 horas) al Tarazona en Riazor instalado en el mejor momento de la temporada y con la mirada puesta en seguir escalando posiciones. Su entrenador, Imanol Idiakez, rechaza sin embargo el exceso de confianza en un equipo que hasta hace no mucho atravesaba por serias dificultades. “Hace dos semanas hablábamos de que después del mes de enero, venía un tipo de rival que se nos había atascado, sobre todo en Riazor. Era un reto solventar ese tipo de partidos. Fuenlabrada y Logroño han salido bien, pero cuanto más ganas, más difícil es el siguiente partido, también por la expectativa del rival. El Tarazona se juega la vida por abajo y quiere salir de ahí. Conozco a su entrenador y prepara todo al detalle. Venimos de marcar cuatro y cinco goles, pero el domingo, lo normal es que sea un partido de pocos goles y tenemos que estar preparados para ese escenario”, avisó el técnico blanquiazul. El paso adelante protagonizado por el equipo en las últimas semanas ha elevado el nivel de optimismo, pero Idiakez considera que deben mantener la atención en cada jornada y no en objetivos a largo plazo. “El camino se hace andando. Creo que el equipo entendió hace semanas que despistarnos con cosas a medio plazo no ayudaba y estamos centrados en el siguiente paso. Preparando Tarazona, la gente se entrena fenomenal. Siempre ayuda el ánimo positivo, pero no hemos aflojado. La gente aprieta para mantener el nivel y esperamos hacer un buen partido. Hubo una parte de la temporada que se ha pasado mal y ahora que va bien nadie quiere salirse del camino. Es importante no soltar las dinámicas. Muy mentalizados en que el partido tendrá dificultades, partido de cerrar espacios, dejarnos pocas cosas y, probablemente, diferente a los últimos”, reflexionó Idiakez. El Deportivo volverá a jugar esta jornada el último entre todos los posibles candidatos al ascenso, conociendo los resultados del resto de aspirantes. Idiakez destacó que en este tramo de la temporada, con numerosos partidos todavía por delante, no se fija en esa circunstancia. “Hace unos años me pasaba la semana viendo a los demás. Cuando eres más mayor, te das cuenta de que es sufrir por sufrir. Si juegas primero y ganas, todo es maravilloso; y si juegas último estás un poco más en tensión”, indicó el técnico blanquiazul.