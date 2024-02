Idiakez: “Tenemos motivos para confiar, pero no para confiarnos”

El Deportivo aprendió la lección de la primera vuelta y consiguió darle la vuelta a un partido que fue, en palabras de Imanol Idiakez, “muy complicado, como esperábamos”. El técnico vasco se mostró muy contento porque el equipo es capaz de sacar los partidos que no se ponen sencillos como fue el caso del Logroñés la pasada jornada: “El Tarazona es un equipo muy difícil, llevaba dos goles menos que nosotros encajados, dos en los últimos cinco partidos. Nos costó salir de su presión alta, saltaban a impares y nos costaba tener claridad. Nos ha abierto el partido y en un cúmulo de errores se ha puesto complicado. Hay que resaltar la reacción del equipo tras el empate, este tipo de partidos vimos cómo acababan en la primera vuelta. Estamos dando ese paso adelante en los encuentros complicados y es difícil sacarlos adelante”. Además, explica que el conjunto blanquiazul tiene “otra cosa buena” y es que “siempre va a por el siguiente gol cuando se pone por delante”.

El técnico vasco destacó la personalidad que ha desarrollado su equipo a lo largo de la competición para sobreponerse ante encuentros que se atascan: “Me gusta la entereza. Veníamos del partido de Fuenlabrada y Logroño que se puso bien desde el inicio. Es difícil cambiar el chip. Quizá no estábamos preparados para esa dificultad. Quizá la energía te lleva a pensar que pueda ser fácil y aquí no hay nada sencillo. Nos han planteado un partido muy difícil y la reacción de hacer tres goles después del empate fue muy buena. Hay días que quizá no estamos tan finos y tenemos capacidad para hacer gol”.

Preguntado por nombres individuales, destaca la situación de Pablo Martínez, que abandonó el duelo con molestias en una rodilla y se someterá a pruebas hoy. “Esperemos que no sea muy grave”, explicó. Además, sobre Yeremay y Mella añade que “son muy jóvenes” y tienen capacidad para aguantar 80 o 90 minutos sin problemas.

El entrenador donostiarra considera que en Irún hubo “un punto de inflexión” y que en el vestuario “han cambiado muchas cosas” desde entonces, lo que da motivos para creer en el ascenso directo. Eso sí, con los pies en el suelo: “Ya es una racha larga. Tenemos motivos para tener confianza, no para confiarnos. El equipo cree en lo que hace. Ahora que vienen los resultados esto nos refuerza”.

También destacó la valentía del equipo para arriesgar en la presión y la aportación de los arietes. Marcaron Barbero, Lucas y Alcaina otra vez: “Es muy importante. Los delanteros son importantes en todos los equipos. Los delanteros culminan el trabajo de todos. Barbero ha sufrido como todos. Y me alegro también por Raúl Alcaina, que ha vuelto a marcar. Tenemos alternativas ahí y eso para la forma de jugar es muy importante”.

El entrenador blanquiazul bromeó con las aspiraciones deportivistas y afirma que cuando duerme bien “sueña muy bonito”. Aunque antes de terminar su comparecencia, volvió a bajar del cielo el entusiasmo tras cinco victorias consecutivas. La mejor racha debe ser correspondida con más esfuerzo y trabajo: “Es momento de ser humildes y trabajar más todavía. Hemos pasado una vuelta muy dura y ahora que estamos en esta dinámica lo que queremos es no soltarla. Ahora a recuperar y a preparar la próxima batalla de Osasuna“.