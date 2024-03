Pendiente del estado físico de Pablo Martínez en la vuelta al trabajo

Después de 24 horas de descanso, el primer equipo masculino del Deportivo regresa hoy al trabajo con la vista puesta en el duelo de este domingo a las 12.00 horas ante el Nàstic Tarragona. La gran incógnita en el once es saber quién acompañará a Pablo Vázquez en el centro de la zaga. El titular habitual es Pablo Martínez, pero el francés ha sido baja en los dos últimos partidos por un esguince de rodilla y el pasado lunes se ejercitó aún al margen del grupo. Los próximos días serán claves para saber si llega a tiempo de tener el alta médica y de ser titular en Tarragona. Si no está en condiciones, Dani Barcia seguirá jugando en defensa. El otro futbolista con problemas físicos es Salva Sevilla, quien lleva el mismo periodo de ausencia que el central. Idiakez estará pendiente de su evolución, pero en los últimos duelos no había sido titular ni estaba disfrutando de minutos.