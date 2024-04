Idiakez: “El fútbol es cabrón, no se celebran las cosas hasta que se consiguen”

Reeditando al histórico Arsenio Iglesias, Imanol Idiakez reflexionó al término del partido sobre la fiesta anticipada que muchos preveían antes de un fin de semana en el que los coruñeses han terminado perdiendo dos puntos de ventaja sobre el Barça B tras el empate ante el Arenteiro. “El fútbol es muy cabrón. No se celebran las cosas hasta que se consiguen. Hay rivales que están apretando y hay que pelearlo cada día”, explicó un Imanol Idiakez satisfecho con el trabajo de su equipo. “Hubo dos partes diferentes. En la primera estuvimos mejor, en la segunda nos costó coger el balón. El empate tan rápido nos costó. No puedo reprochar nada a los chavales, quedan cuatro partidos y estamos en el camino”, analizó el técnico vasco.

Idiakez halagó la propuesta alegre del Arenteiro que se llevó un premio en el último minuto tras una buena segunda parte: “Nos costó quitarles la pelota. Vino alegre, sin ninguna presión. Decidieron jugar y estuvieron muy sueltos. Nos costó ajustar la presión, pero tuvimos varias situaciones de transición para sentenciar el partido. No hicimos ese tercer gol y, a partir de ahí, no hay nada que reprochar porque fue un gran esfuerzo de los chicos”. Además, halagó el trabajo de Diego Rivas, quien descolgó los guantes para volver a ponerse bajo los palos: “Del portero, como dije, no vendría un espantapájaros, hizo tres paredones y les salvó”.

El empate puede ser una losa anímica, pero el entrenador vasco está seguro de que el vestuario tiene una mentalidad sobradamente preparada para que no le pese el resultado: “Venimos de tocar el infierno, el equipo se hizo fuerte a base de la resiliencia. Iremos a Sestao a por todas”. A lo que sumó que sus pupilos trabajaron bien y no se les puede “reprochar nada”.

El Dépor encajó los dos goles de córner e Idiakez cree que faltó mejorar la defensa del primer palo: “Creo que no defendimos bien la primera zona, teníamos que meter uno más en la zona de la peinada. Nos peinaron dos balones seguidos ahí adelante y esa zona la teníamos que haber priorizado”. Además, sumó que estudiarán qué sucedió: “Como entrenador lo analizaré y veré dónde podemos mejorar cosas. No nos suelen hacer goles a balón parado y nos hicieron dos. Nos peinaron dos balones seguidos delante y lo tenemos que analizar. Cuando marcamos, nos alegramos y cuando nos lo hacen no tanto, es fútbol. Lo que pasó hoy es exactamente fútbol”.

Preguntado por la frescura del equipo, Idiakez cree que su equipo pudo hacer el tercero y no fue tanto una cuestión de fuerzas: “Yo creo que tuvimos situaciones suficientes para cerrar el partido. Tienen por dentro muy buen pie con buenos jugadores y por dentro a todos nos generan problemas.”

“Tienes que decidir a que juegas. Podíamos haber reforzado el centro del campo, pero creía que eso nos iba a dar menos opciones para transitar. Decidí quedarnos con dos puntas para priorizar el tercer gol en lugar de guardar. A veces sale bien. Preferí quedarme con Lucas y Alcaina ahí porque ellos se volcaron y tenían cada vez más”, añadió sobre la falta de cambios.

También habló de Ximo Navarro, que el sábado “no tuvo las sensaciones que él quería”, por lo que terminó jugando Paris Adot.