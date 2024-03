Idiakez: “Creo que Lucas no va a estar; Mella ha venido bien”

Imanol Idiakez ha descartado a Lucas Pérez para la visita el sábado al Cornellà (16.00 horas). Salvo sorpresa mayúscula en el entrenamiento de mañana, el delantero coruñés se perderá el segundo partido consecutivo tras el de la semana pasada en Cornellà. Más optimista se ha mostrado el técnico deportivista sobre el estado de David Mella a pesar de la carga de minutos que ha soportado con la selección sub 19.

“Creo que no va a estar todavía. Está entrenando, pero todavía tiene alguna molestia. Creo que no va a estar, igual mañana me llevo una sorpresa, pero creo que no”, afirmó Idiakez esta mañana tras el entrenamiento de la plantilla, en el que Lucas volvió a estar al margen y salió a hacer algún ejercicio junto a uno de los fisioterapeutas.

“Desde el sentido común a veces puedes forzar, pero siempre que el riesgo esté en unos límites aceptables. Merece la pena recuperar bien y en esos estamos. Lucas no hay duda de que si puede va para adelante, pero queda suficiente campeonato para que el riesgo no sea excesivo. Seguramente vamos a tener que esperar a la semana que viene”, añadió Idiakez sobre las molestias del coruñés en una rodilla.

El entrenador blanquiazul también se refirió al estado de David Mella, de regreso esta mañana a Abegondo tras participar en la fase de clasificación con la selección sub 19 para la Eurocopa de la categoría. El canterano, que se perdió el duelo ante el Rayo Majadahonda, ha disputado casi completos tres partidos, pero Idiakez manifestó que se encuentra bien y deslizó una crítica a la carga de minutos que ha tenido. “Ha venido bien. Me lo he encontrado mejor de lo que me esperaba después de la cantidad de minutos que le han dado. Lo que pensé [sobre esos minutos] me lo voy a guardar para mí”, apuntó.

Idiakez también se refirió al partido del sábado en Cornellà ante un rival que definió como “difícil”. “Plantean partidos de competir, de dejarte poco y además es un equipo peligroso. Lo vimos en la primera vuelta. Nos va a obligar a hacer un partido de mucho rigor. No han encajado gol en casa desde enero. Eso explica un poco el tipo de partido que nos vamos a encontrar”, destacó sobre el rival.