Alineaciones del Cornellà - Deportivo: Este es el posible once del Dépor para enfrentarse al Cornellà

Vuelve David Mella, pero no Lucas Pérez. La baja del coruñés obligará de nuevo a Idiakez a hacer cambios en su once tipo. Eso sí, no afectará a la retaguardia con Germán Parreño bajo palos y una línea defensiva formada por Ximo Navarro, Pablo Vázquez, Pablo Martínez y Balenziaga.

Tampoco habrá novedades en el doble pivote y en casi todo el frente de ataque. Villares y José Ángel blindarán al equipo por el medio y los eganches estarán David Mella, Hugo Rama y Yeremay Hernández. El ataque, para Iván Barbero.