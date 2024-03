Riazor, comodín para el ascenso del Dépor Abanca

El Deportivo Abanca regresará esta tarde a Riazor (17.30 horas) para recibir al CE Europa. No será un partido cualquiera para el conjunto blanquiazul, que podría acercar de forma casi definitiva el ascenso a Primera División en el caso de lograr una victoria frente al equipo barcelonés. El Espanyol volvió a dejarse puntos, así que, de ganar, el Dépor Abanca se colocaría con seis de ventaja sobre el otro gran aspirante a la plaza reservada en la máxima categoría para la próxima temporada.

Un triunfo sería una manera de espantar las malas sensaciones de las dos últimas jornadas, en las que el equipo de Irene Ferreras encajó una dolorosa goleada ante el Barcelona B (6-2) y desperdició una renta de dos tantos frente a Osasuna (2-2) en los últimos minutos del partido. Sería también una manera de dejar atrás los fantasmas del curso pasado, en el que las opciones de ascenso directo se esfumaron debido a un mal tramo final.

Para la entrenadora blanquiazul será una cita trascendental para sus futbolistas, un premio también para la temporada que están haciendo y decisivo para alcanzar el objetivo de manera definitiva. “Llega el escenario idílico en el mejor momento, cuando más lo necesitamos”, subrayó en la previa Irene Ferreras. “Queríamos compartir este momento que hemos creado a base de pelear y tenerlo con la afición en este escenario. Es una victoria del fútbol femenino y hay que aprovecharlo”, añadió.

Será la segunda ocasión en la que el conjunto blanquiazul juegue en Riazor esta temporada. Ya le ganó al Alavés en un compromiso en el que tuvo el respaldo en la grada de la afición deportivista. Hoy no será menos. “Los resultados de las últimas jornadas no son los que queríamos, pero el equipo está demostrando merecerlo durante toda la temporada. Hay que saber valorar lo de estos meses y estos momentos son los que nos permiten ver la dificultad de la competición. Es fácil acostumbrarse a ganar y ver que está todo hecho, pero esto es pelea diaria. Sé que la gente va a responder, porque el deportivismo está en las buenas y en las malas. Ya lo hicieron el año pasado y este nos han arropado más que nunca”, reflexionó Ferreras.

La entrenadora deportivista tiene disponible a toda la plantilla a excepción de Ayaka, lesionada de larga duración. Esta tarde recupera a Inés Altamira, ausente la semana pasada contra Osasuna por sanción y fundamental en el centro de la defensa junto a Raquel García. Hay pocas dudas en la alineación, salvo la alternancia en la portería y la que suele llevar a cabo en los laterales Irene Ferreras. Cris Martínez suele compartir minutos con Samara en la derecha, pero esta semana la balanza podría inclinarse en favor de la capitana, que alcanzaría los 200 partidos como blanquiazul convertida en la única superviviente del proyecto original que echó a andar en 2016. También es la última representante de la plantilla que ascendió a Primera en 2018.

Las deportivistas llegan impulsadas por el buen momento de sus jugadoras de ataque, especialmente Millene, Ana de Teresa y Paula Gutiérrez, pero la gestión de los momentos decisivos de los partidos recientes no han sido el fuerte de las de Ferreras. Necesitará seriedad y no confiarse ante un rival en posiciones de descenso que, sin embargo, se le atragantó en la primera vuelta si no quiere añadirle más incertidumbre al ascenso.