Una semana para que Mella coja aire

Si de algo han servido las dos últimas semanas en el Deportivo, además de para ganar y mantener el liderato, es para demostrar que hay vida sin David Mella y Lucas Pérez. Dos triunfos con Hugo Rama y Davo como sustitutos y baluartes que han reforzado al grupo. Aun así, el propio Imanol Idiakez y el deportivismo anhelan el regreso de dos de los puntales del ataque blanquiazul. Uno está más cerca de volver que el otro.

Todo hace indicar que David Mella será uno más hoy en la vuelta al trabajo del primer equipo. El zurdo de Espasande llegó con fuerzas la semana pasada a A Coruña tras tres partidos con la sub 19 de camino al Europeo, pero el viernes le sobrevino todo el cansancio acumulado y notó molestias. La situación era de máximo riesgo ante la posibilidad de una rotura muscular e Imanol Idiakez, muy molesto por la carga con España, no pudo alinearlo de inicio ante el Cornellà. Solo lo sacó unos minutos en una segunda parte en la que Mella, desfondado y sin chispa, no fue él ni pudo explotar su juego potente y veloz. Los planes para esta semana ya son en teoría otros con el juvenil. Los dos días de descanso (lunes y martes) y la leve sesión de activación del pasado domingo juegan a su favor para que coger aire y para que sus músculos se regeneren. Del David Mella en plena formación física que no podía ser titular ni jugar más de una hora al maratón que ha afrontado el 3 desde que salió de inicio ante la Ponferradina en el arranque de la racha triunfal del Deportivo.

La situación de Lucas Pérez ya genera más incógnitas. El coruñés ha sido baja en los dos últimos partidos por una lesión leve, pero que genera mucha incomodidad y molestias a la hora de jugar. Es en el ligamento de una de sus rodillas y al 7 se le ha visto hacer trabajo en solitario al máximo nivel en Abegondo, pero lleva muchos días alejado del grupo. El propio domingo, tras la victoria en Cornellà, estuvo en la Ciudad Deportiva, pero con trabajo personalizado. Se volverá a probar estos días y es duda para el choque ante Unionistas.